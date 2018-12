US-Militär: Syrische Armee nicht in Manbij eingerückt

Das US-Militär hat den Angaben aus Damaskus widersprochen, wonach die syrische Armee in die nordsyrische Stadt Manbij einmarschiert sei. Die US-geführte Koalition habe keine Anzeichen für einen militärischen Führungswechsel in Manbij, sagte der Sprecher des US-Zentralkommandos, Earl Brown, am Freitag in Washington.

Ein syrischer Armeesprecher hatte zuvor im Staatsfernsehen verkündet, die syrischen Truppen seien in Manbj einmarschiert und hätten dort die syrische Nationalflagge gehisst. Die kurdischen Einheiten in Manbij, die mit den US-Truppen zusammenarbeiten, hatten zuvor die syrische Armee um Hilfe gebeten, um einen drohenden türkischen Einmarsch abzuwenden. Dies folgte der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass die USA ihre Soldaten aus Syrien komplett abziehen.

Der US-Armeesprecher forderte nun alle Seiten auf, die «Integrität von Manbij und die Sicherheit der Einwohner» zu respektieren. «Unsere Mission hat sich nicht geändert», fügte er hinzu. «Wir werden weiter unsere Koalitionspartner unterstützen, während wir einen freiwilligen und kontrollierten Rückzug unserer Kräfte vornehmen», sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Die Sicherheit der US-Truppen und der Koalitionspartner werde dabei gewährleistet. (anf/afp)