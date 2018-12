Über 20 Tote bei Doppelanschlag in Mogadiscio

Bei einem doppelten Selbstmordanschlag der islamistischen Terrororganisation Al-Shabaab sind in Somalia mindestens 22 Menschen getötet worden. Rund 20 weitere wurden verletzt.

Die Attentäter sprengten sich am Samstagmorgen in ihren Autos in der Hauptstadt Mogadiscio in der Nähe des Präsidentenpalastes in die Luft, wie die Polizei weiter erklärte. Unter den Opfern waren auch Sicherheitskräfte und ein britisch-somalischer Journalist. Die zwei aufeinanderfolgenden Explosionen waren im ganzen Stadtgebiet zu hören gewesen.

Al-Shabaab kämpft um Vorherrschaft

Die islamistische Terrororganisation al-Shabaab bekannte sich in einer Radiobotschaft zu den Anschlägen. Das Ziel der Bomben seien Sicherheitskontrollen in der Nähe des Präsidentenpalastes gewesen, hiess es.

Ein Vertreter des somalischen Geheimdienstes Nisa erklärte jedoch, die Attentäter hätten den Ort des Neubau des Nationaltheaters im Visier gehabt. Al-Shabaab verübt immer wieder schwere Anschläge in Mogadiscio. Sie kämpfen in dem armen Land am Horn von Afrika um die Vorherrschaft.

Eine rund 20'000 Mann starke internationale Friedenstruppe und die somalischen Streitkräfte bemühen sich, die fundamentalistischen Kämpfer zurückzudrängen. Zudem hat das US-Militär hat in diesem Jahr bereits dutzende Luftschläge gegen al-Shabaab durchgeführt und nach eigenen Angaben hunderte Kämpfer getötet. (sep/sda)