Unsägliche Entgleisung David Kleins

Erstaunlich, dass die Basler Zeitung David Klein immer wieder für seine wirren Beiträge, die weder inhaltlich noch journalistisch überzeugen, seitenweise Raum gibt. Kleins Angriffe und Kommentare fallen jeweils selbst in der jüdischen Gemeinschaft nicht auf Gegenliebe. Seine zahlreichen Rauchpetarden vernebeln immer wieder seine Sicht für Realitäten. Mit unsorgfältigem und oberflächlichem Recherchieren polarisiert er mit ideologischer Verblendung und wird immer unglaubwürdiger.

Den Staatsbesuch Rohanis macht er zu einer Generalabrechnung mit seinen bekannten Kampfthemen und verbindet diese mit ehrverletzenden Angriffen auf Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft. Einmal ist es ein beeindruckender erfolgreicher Kabarettist, dieses Mal ein bekannter Gastkommentator der Basler Zeitung.

Gegen die Erpressung des World Jewish Congress und dessen Exponenten wie Klein, Singer, Hevesy, Fagan war es legitim, sich zu wehren. Einige dieser Herren sind in den USA strafrechtlich verurteilt wegen Vermögensdelikten. Es wäre angebracht, wenn Klein die Studie von Frau Silverstein verinnerlichen würde, die mit Fakten die Schweiz im Zweiten Weltkrieg mit Blick auf die Abweisung jüdischer Flüchtlinge wissenschaftlich beschrieb. Holland, Belgien, Frankreich lieferten Zehntausende jüdische Staatsbürger in die Konzentrationslager der Nazis. Nur die Schweiz wurde mit 1,25 Milliarden erpresst. Wir sind nicht wegen den Banken frei geblieben, 700 000 Soldaten und 250 000 Internierte machten unseren Wehrwillen aus.

Hetzer Klein hat unterschlagen, dass ich mich gegen die Islamisierung Europas und der Schweiz stelle

Klein sei empfohlen, die Sexualdelikte israelischer Staatspräsidenten, Minister, Weltbank und Währungsfondspräsidenten, Korruptionsverurteilungen ehemaliger israelischer Ministerpräsidenten zu werten. Was mich betrifft, so habe ich 1997 die Simon-Wiesenthal-Konferenz in Genf durchgeführt. Rabbi Cooper und Hyer sprachen mir Dankbarkeit und Lob aus. Meyer Wagner finanzierte ich sein Buch, er bezeichnete mich als «Gerechten». Mit Shimon Perez war ich befreundet und habe seiner Stiftung zur Bekämpfung von Schädlingen von israelischen und palästinensischen Palmen einen sechsstelligen Betrag gesponsert.

Seit Jahren lobbyiere ich, dass die Sicherheits- und Bewachungskosten von Synagogen und jüdischen Einrichtungen vom Staat übernommen werden. Rolf Bloch bezeichnete mich als Freund. Hetzer Klein hat unterschlagen, dass ich mich gegen die Islamisierung Europas und der Schweiz stelle und gegen das türkische Innenministerium bei der Bundesanwaltschaft eine Strafanzeige initiiert habe wegen verbotener politischer Tätigkeit.

Die Generalabrechnung Kleins zeigt seinen krankhaften ideologischen Kampfmodus. Er hätte mit einer ganzen Seite eine überzeugende sicherheits- und aussenpolitische Analyse über den Nahen Osten machen können. Als Musiker fehlen ihm offenbar Interesse, Ausbildung und Kenntnisse. Diese ist mir in über 2000 Diensttagen als Oberst a. D. glücklicherweise zugekommen.

Wahrheit und Fakten sind niemals antisemitisch

Es wird weltweit unterschlagen, dass Israel eine führende Atommacht ist, die über 100 Nuklearsprengköpfe mit Raketen und Kampfjets im Nahen Osten jederzeit einsetzen kann. Das sind die Spannungsfelder im Nahen Osten, die es sicherheitspolitisch zu diskutieren und zu lösen gilt. Zumal Israel weder einen Atomsperrvertrag noch Nonproliferationsabkommen unterzeichnet hat. AIPAC, die jüdische Lobby in den USA, beeinflusst Präsidentenwahlen und die USA überweisen Israel jährlich über 5 Milliarden Dollar, derweil in den USA 11 Prozent der Kinder in Armut leben und unterernährt sind und kein Geld vorhanden ist, um das fatale Drogenproblem in den USA zu bekämpfen.

Im Übrigen betrachte ich meine Frühpensionierung mit 53 als Direktor einer Grossbank, bei der ich die internationalen Beziehungen pflegte, als grossen Segen. Ich konnte meine eigene Firma gründen, meine nationalen und internationalen Kontakte und Erfahrungen in spannende wirkungsvolle Mandate auf höchster Ebene einbringen.

Auch für David Klein gilt ein Wüstensprichwort: Die Hunde bellen, die Karawane zieht weiter! Seine Ehrverletzung und üble Nachrede sind tatbeständlich. Ich werde dem Musiker Klein, der bei seinem Leisten bleiben sollte, keinen Dienst und weitere Aufmerksamkeit erweisen und gegen ihn klagen. Meine Gegendarstellung ist Klarstellung genug! Wahrheit und Fakten sind niemals antisemitisch. David Kleins rassistische Rundumschläge ändern nichts an den Fakten.

Roger E. Schärer ist Oberst a. D. und President SENAG SwissEuropeanNetworkingAgency. Er lebt in Feldmeilen. (Basler Zeitung)