Vom IS zerstörte al-Nuri-Moschee wird wieder aufgebaut

Im irakischen Mosul ist der Grundstein für den Wiederaufbau der al-Nuri-Moschee und ihr berühmtes schiefes Minarett gelegt worden. Dutzende Regierungsvertreter, religiöse Würdenträger, Vertreter der Vereinten Nationen und europäischer Botschaften wohnten am Sonntag der Zeremonie auf dem grossen Platz vor dem zerstörten Wahrzeichen der nordirakischen Stadt bei.

Die Moschee war bei im Juni 2017 bei Kämpfen der irakischen Regierungstruppen mit der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zerstört worden. Nur die inzwischen mit Graffiti übersäte grüne Kuppel der Moschee und ein Teil des Eingangsportals sind noch erhalten, der Rest steht in Ruinen. Vom Minarett ist lediglich das rechteckige Fundament übrig.

Die Zerstörung der Moschee sei «ein Moment des Horrors und der Hoffnungslosigkeit» gewesen, sagte die Irak-Vertreterin der UN-Kulturorganisation Unesco, Louise Haxthausen, bei der Zeremonie. Nun beginne mit der Grundsteinlegung «die Reise» des Wiederaufbaus.

Das Projekt ist auf fünf Jahre angelegt. Während es im ersten Jahr darum geht, den Zustand des Geländes zu dokumentieren und es zu räumen, sind laut Unesco vier Jahre für den Wiederaufbau vorgesehen. Finanziert wird das Projekt mit einer Spende der Vereinigten Arabischen Emirate in Höhe von 50,4 Millionen Dollar (44,6 Millionen Euro).

Der Bau der al-Nuri-Moschee war 1172 von dem Herrscher Nureddin al-Sinki in Auftrag gegeben worden. Das Minarett al-Hadba («Die Bucklige») ist auf der 10'000-Dinar-Banknote abgebildet und Namensgeber für zahlreiche Restaurants und Unternehmen.

Unesco warnte vor Einsturz

Von der Kanzel der Moschee hatte der IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi im Juni 2014 ein «Kalifat» in Teilen Syriens und des Irak ausgerufen. Die irakische Armee warf der Extremistengruppe vor, die Moschee vor ihrer Vertreibung aus Mosul im Juni 2017 gesprengt zu haben. Der IS wiederum macht einen US-geführten Luftangriff für die Zerstörung verantwortlich.

Dabei grenzte es an ein Wunder, dass das Minarett überhaupt so lange stand: Der IS tötete beim Sturm auf Mosul vor drei Jahren den Imam des Gotteshauses und wollte die heilige Stätte bereits damals sprengen, scheiterte aber am Widerstand der Bevölkerung. Zudem war das mehr als 800 Jahre alte Minarett so windschief, dass die Unesco vor einem Einsturz warnte und im Juni 2014 mit Konservierungsarbeiten begann. Nur wenige Tage später wurde das Programm durch den Einmarsch des IS beendet. (nag/AFP)