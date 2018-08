Zimbabwe: Militär räumt Strassen im Zentrum Harares

Nach gewaltsamen Zusammenstössen bei Protesten der Opposition ist vor der offiziellen Verkündung der Ergebnisse der Präsidentenwahl in Zimbabwe eine gespenstische Ruhe eingetreten. In den Strassen der Hauptstadt Harare patrouillierten am Donnerstag Polizei und Militär, viele Geschäfte waren aus Angst vor neuen Ausschreitungen geschlossen.

Die Wahlkommission wollte am frühen Abend bekanntgeben, ob die Ergebnisse der Abstimmung vom Montag noch in der Nacht oder erst am Freitag veröffentlicht werden.

Für die Opposition ist die verzögerte Bekanntgabe der Wahlergebnisse ein Hinweis auf einen bevorstehenden Wahlbetrug. EU-Wahlbeobachter erklärten, jede weitere Verzögerung schade der Glaubwürdigkeit der Ergebnisse.

Falls Präsident Emmerson Mnangagwa die Wahl in der ersten Runde gewinnen sollte, würde die von Nelson Chamisa angeführte Opposition das Ergebnis vermutlich nicht akzeptieren. Experten rechnen für diesen Fall mit Massenprotesten. Umfragen vor der Wahl prognostizierten ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Mnangagwa, einem Vertreter der alten Garde, und dem Reformer Chamisa.

Bei Protesten von Oppositionsanhängern waren bei Zusammenstössen mit Sicherheitskräften am Mittwoch mindestens drei Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden.

Mnangagwa forderte eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Zimbabwer müssten ihre Differenzen «friedlich und respektvoll» lösen, forderte Mnangagwa. Er stehe in Kontakt mit Chamisa, um die Lage zu entschärfen.

I am therefore calling for an independent investigation into what occurred in Harare yesterday. We believe in transparency and accountability, and those responsible should be identified and brought to justice.



3/6