Zwei Tote bei Explosion nahe ägyptischer Pyramiden

Bei der Explosion einer Bombe bei einem Touristenbus nahe den Pyramiden von Gizeh in Ägypten wurden am Freitag nach offiziellen Angaben zwei vietnamesische Staatsangehörige getötet. Zehn vietnamesische Touristen und zwei Ägypter wurden verletzt. Der selbst gebaute Sprengsatz sei kurz nach 18 Uhr (Ortszeit) in der Nähe einer Mauer im Stadtbezirk Haram platziert gewesen, hiess es weiter aus dem Ministerium. Die Sicherheitsbehörden leiteten Ermittlungen ein.

#BREAKING Two Vietnamese tourists killed by roadside bomb near Egypt's great pyramids of Giza, interior ministry says. pic.twitter.com/yTCFdBERXM — Serial Tweeper (@serialTweeper) 28. Dezember 2018

Im Car waren den Angaben zufolge 14 vietnamesische Touristen unterwegs. Auch der ägyptische Busfahrer und der Reiseführer wurden demnach verletzt.

#BREAKING Two Vietnamese tourists killed by roadside bomb in Egypt, interior ministry says pic.twitter.com/SuEmoLNifl — AFP news agency (@AFP) 28. Dezember 2018

Die in der Nähe von Kairo gelegenen Pyramiden von Gizeh gehören zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Ägyptens. In der Vergangenheit waren im Land wiederholt tödliche Anschläge auf Feriengäste verübt worden. Die Reisebranche Ägyptens leidet darunter sehr.

(fal/sda/afp)