Ein sehr langer Lebenslauf

Für einen «Signor Nessuno», wie die Italiener Herrschaften nennen, die niemand kennt, vollzieht Giuseppe Conte gerade einen steilen und bewegten Einstieg in die Prominenz. Weltweit. Conte soll italienischer Premierminister werden, aus dem Nichts. Die beiden populistischen Parteien Cinque Stelle und Lega haben den 53-jährigen Rechtsprofessor und Anwalt aus dem süditalienischen Apulien dem Staatspräsidenten vorgeschlagen – als Synthese ihrer schwer vereinbarenden Linien oder als Marionette. Sergio Mattarella muss nun entscheiden, ob er Conte einen Regierungsauftrag erteilt. Es heisst, er habe noch Zweifel, er kennt den Namen ja auch erst seit ein paar Tagen. Das ist schon alles sehr einzigartig.

Die Medien entsenden ihre Reporter an die Universität von Florenz, wo Conte Zivilrecht unterrichtet, damit die den Studenten nach­setzen: «Wie ist er denn so, der Prof?» An der Piazza Cairoli in Rom, wo Conte eine Kanzlei für Gesellschafts- und Konkursrecht leitet, stehen sich Kameraleute die Beine in die Bäuche. Doch er kommt nicht raus, beantwortet keine Anrufe. Die Familie soll schon angereist sein für die Vereidigung. Jeder Fauxpas könnte jetzt fatal sein, etwa ein allzu üppig ausgeschmückter Lebenslauf.

Zwölf Seiten akademische Exzellenz

Contes ist sehr lang, zwölf Seiten insgesamt. Er strotzt nur so vor akademischer Exzellenz. Von 2008 bis 2012 zum Beispiel, liest man da, verbrachte er «jeden Sommer» an der New York University, um seine Studien zu perfektionieren. Eine löbliche Initiative – aber ist das auch wahr? Die «New York Times» hat bei der Universität nachgefragt, und offenbar gibt es im Namen­register keinen Giuseppe Conte. Vielleicht ist es ein dummes Versehen.

Politisch gilt Conte als progressiv und europafreundlich, was stark kontrastiert mit dem Image der rechten und europakritischen Koalition, der er als Regierungschef vorstehen würde. In einem seltenen Interview sagte Conte unlängst: «Mein Herz hat früher immer für die Linke geschlagen.» Vor vier Jahren dann lernte er die Fünf Sterne kennen und beriet sie fortan in Justizfragen. Beitreten mochte er aber nicht, er stand auch nie auf einer ihrer Wahllisten.

Immerhin gibt er modisch was her

Vor den jüngsten Parlamentswahlen stellte ihn die Partei als möglichen Minister für die öffentliche Verwaltung vor. Er würde die Bürokratie «abholzen», hiess es damals. Es gab viel Applaus. Von dieser Veranstaltung stammen auch die Aufnahmen, die ihn mit Luigi Di Maio zeigen, dem Chef der Cinque Stelle. Conte trägt wie immer feines Tuch, Krawatte, Einstecktuch. Modisch, finden die Italiener, gibt er etwas her. Englisch spricht er auch. Man könnte ihn also gut an internationale Gipfel schicken. Conte wäre das präsentable Gesicht einer unpräsentablen Regierung, schreibt eine Zeitung. So der Rest seines Lebenslaufs die Nachforschungen denn unbeschadet übersteht.

(Tages-Anzeiger)