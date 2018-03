Internationaler Waffenhandel boomt

Seit Jahren werden weltweit immer mehr Waffen verkauft. Der Handel mit ihnen hat in den Jahren 2013 bis 2017 gegenüber 2008 bis 2012 um zehn Prozent zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine diese Woche veröffentlichte Studie des Stockholm International Peace Research Institutes (Sipri).

Die kauffreudigsten Länder findet man im Mittleren Osten und in Asien – also dort, wo die Konflikte am grössten sind, schreibt Sipri. So verdoppelten sich die Waffenimporte der Nahoststaaten, und Saudiarabien hat seine Waffenkäufe um 225 Prozent gesteigert (jeweils für die Perioden 2013 bis 2017 im Vergleich zu 2008 bis 2012).

Saudiarabien verfolgt zudem Pläne, sich Atomreaktoren zu beschaffen und verhandelt mit der amerikanischen Regierung über ein Rahmenabkommen für einen Technologietransfer, der auch die Uran-Anreicherung ermöglichen würde. US-Firmen würden diesen Auftrag gerne an Land ziehen und versuchen, ihre Konkurrenten in Russland, China oder Frankreich auszustechen.

Israels Premier Benjamin Netanyahu warnte das Weisse Haus neulich vor einem nuklearen Wettrüsten im Mittleren Osten. Sei Saudiarabien einmal in der Lage, Atome nicht nur für friedliche Zwecke zu nutzen, würden andere Länder in der Region folgen wollen, vor allem wenn auch Iran nukleare Kapazitäten hat. Laut ausländischen Beobachtern verfügt Israel seit Jahrzehnten über die Nuklearwaffe. Jerusalem hat das aber offiziell nie bestätigt, um ein Wettrüsten zu verhindern.

Kunde Nummer 1: Indien

Der beste Kunde der Rüstungsindustrie ist nicht im Mittleren Osten, sondern in Asien, genauer in Indien mit einem Weltmarktanteil von 12 Prozent. Die Spannungen mit Pakistan und China motivieren Indien dazu, seine Waffenkäufe auszudehnen. Zweitstärkster Importeur der Welt ist Saudiarabien, und die Nummer drei ist Ägypten, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Demgegenüber gingen die Waffeneinfuhren in Afrika, Nord- und Südamerika sowie Europa zurück. Sipri wertet dies für Europa aber nicht als Zeichen, dass der Frieden erhalten bleibe. Zunehmende Spannungen mit Russland würden die Rüstungsimporte künftig nach oben drücken, meint Sipri. Die Forscher verweisen auf Verträge über Raketenabwehrsysteme, die 2017 abgeschlossen wurden. Zudem decke sich Europa in den USA mit Kampfjets ein, was ebenfalls zu einer Erhöhung der Importzahlen führen werde.

Der grösste Waffenexporteur sind die USA. Sie verkaufen 34 Prozent aller weltweit gehandelten Rüstungsgüter. Damit expandierten ihre Waffenausfuhren in den vergangenen vier Jahren um fast 60 Prozent stärker als diejenigen Russlands. In den Jahren 2013 bis 2017 belieferten US-Waffenfirmen an die 100 Länder.

Dass die Waffenexporte der USA so stark gewachsen sind, ist eine Folge der Politik des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. Seit den 1990er-Jahren waren die Auftragsbücher der Rüstungsindustrie nie praller gefüllt als unter Obama. Er legte die Grundlagen dafür, dass Amerika im globalen Waffengeschäft bis auf Weiteres Number one bleibt. Der Aufschwung bei den analysierten US-Waffenexporten (2013 bis 2017) falle überwiegend in die Amtszeit von Obama, heisst es bei Sipri.

Wichtige Rüstungsexporteure sind neben Russland laut Sipri auch Frankreich, Deutschland und China. Auf die fünf führenden Waffenverkäufer entfallen 74 Prozent der globalen Umsätze mit Kanonen, Gewehren und Kampfjets. Chinas Anteil am globalen Waffenhandel könnte in naher Zukunft zunehmen. Bereits heute liegt das Land mit seinen Militärausgaben an zweiter Stelle – und will seine Rüstungsindustrie weiter ausbauen. (Basler Zeitung)