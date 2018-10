Jeden Tag eine Pöbelei

Mit rassistischer Absicht

Der rechtsradikale Attentäter von Macerata, Luca Traini, ist in erster Instanz zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Die Jury im Gericht kam zum Schluss, dass Traini am vergangenen 3. Februar ein Blutbad anrichten wollte und sich dabei von Rassenhass treiben lassen hatte. Es war ein regnerischer Wintertag. Der 29-Jährige fuhr mit seinem Wagen durch das Zentrum von Macerata und schoss wahllos auf Passanten mit schwarzer Hautfarbe. Sechs verletzte er. Dann begab er sich zum Denkmal für den gefallenen Soldaten, stieg die Treppen hoch und hüllte sich in die Trikolore. Traini behauptete später, er habe sich für den Mord an einer jungen römischen Drogenabhängigen rächen wollen, die in Macerata umgebracht worden war. Hauptverdächtiger ist ein afrikanischer Drogenhändler.



Der Fall Traini wühlte Italien auf. Das Land stand kurz vor Parlamentswahlen und fragte sich, ob der Rassismus womöglich stärker verbreitet sei in der Gesellschaft, als man bis dahin angenommen hatte. Traini liess sich «Lupo» rufen, Wolf. An der linken Schläfe trägt er eine auffällige Tätowierung: eine Wolfsangel, das Symbol der neofaschistischen Organisation Terza Posizione. Er war auch parteipolitisch aktiv, bei der Lega, für die er an einer Gemeindewahl teilnahm. Es gibt Bilder, die ihn auf einer Bühne zusammen mit Matteo Salvini zeigen, dem Vorsitzenden der Lega. Zunächst dachte man, die Tat könnte den rechtsextremen Parteien schaden. Doch das Gegenteil passierte. In den sozialen Medien erhielt Traini verstörend viel Zuspruch. Salvini verzichtete darauf, die Tat klar zu verurteilen. Er sagte nur, man müsse sich nicht ­wundern, dass «eine unkontrollierte Einwanderung zu sozialen ­Konflikten» führe. Diese Propagandalinie trug ihm viele Stimmen ein. (om)