Trump könnte sich des «Mülls» entledigen

Dass der Präsident liberale US-Medien zutiefst verachtet, ist wohlbekannt. Am Dienstag empfahl Trump seinen Ministern, nationale Schwergewichte wie die «New York Times» zu meiden und lieber mit «regionalen Medien» zu sprechen, weil diese «glaubwürdiger» seien.

Kein US-Medium aber treibt Trumps Blutdruck nachhaltiger in die Höhe als der Nachrichtensender CNN, vom Präsidenten als «Schwindel» und «journalistischer Müll» beschimpft. Dort werden laut Trump Fake-News am Fliessband produziert, besonders was die Russlandaffäre angehe.

Tatsächlich hat der Kabelkanal Trump seit dem Beginn seiner Präsidentschaftskandidatur 2015 teils hart kritisiert und wartet oft mit Enthüllungen auf, die den Präsidenten in keinem sonderlich guten Licht erscheinen lassen.

Vor allem den Chef will er loshaben

Jetzt aber bietet sich eine Gelegenheit, den missliebigen TV-Sender vielleicht anzuleinen: Der Kommunikationsriese AT&T möchte den Medienkonzern Time Warner, dem CNN angehört, für rund 85 Milliarden Dollar kaufen, und Trumps Justizministerium muss diese Übernahme aus kartellrechtlichen Gründen absegnen.

Vielleicht zu einem Preis: Mehrmals schon berichteten US-Medien, Trump verlange den Hinauswurf von CNN-Präsident Jeff Zucker als Gegenleistung für die Absegnung des Deals. Zwar verdoppelten sich unter Zuckers Regie innerhalb von fünf Jahren Umsatz und Zuschauerzahl des Senders, doch ist es Zucker, der die aggressive CNN-Berichterstattung über Trump deckt und auch deshalb bei den Journalisten des Senders beliebt ist.

Die Käufer halten sich bedeckt

Woher der Wind weht, offenbarte am vergangenen Samstag ein vulgärer Tweet des Trump-Vertrauten Roger Stone. «Wenn AT&T Time Warner gekauft hat, wird CNN von menschlichen Exkrementen wie @donlemon @jaketapper und der dummen Ziege @ananavarro schnell gesäubert», wütete Stone und meinte die CNN-Moderatoren Don Lemon und Jake Tapper sowie die republikanische Strategin und Trump-Feindin Ana Navarro, die gelegentlich zu Gast bei CNN ist.

Twitter deaktivierte daraufhin Stones Account. Bereits im Juni aber hatte Donald Trump bei einem republikanischen Fundraiser CNN-Journalisten als «schreckliche Menschen» bezeichnet. «Es ist eine Schande, was sie dem Namen CNN angetan haben», sagte der Präsident. Er habe gehört, dass Zucker «zurücktreten wird», so Trump weiter. Innerhalb von CNN grassiert seitdem die Angst, AT&T werde sich Zuckers entledigen und die CNN-Belegschaft zu zähmen versuchen.

Der AT&T-Vorstandsvorsitzende Randall Stephenson hat sich bislang jedenfalls bedeckt gehalten und Zucker keine Rückendeckung verschafft. Trump mag Stephenson: Er mache einen «super Job», bescheinigte Trump dem AT&T-Boss im Juni.

Klärung könnte der kommende Winter bringen, wenn der Ankauf von Time Warner wahrscheinlich abschlossen ist und AT&T die Weichen für die Zukunft von CNN stellen wird. Falls die Berichterstattung des Senders über den Präsidenten und insbesondere die Russlandaffäre verweichlicht, hätte Donald Trump seinen Krieg gegen CNN gewonnen. (Tages-Anzeiger)