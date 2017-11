2019 sollen die ersten fliegenden Autos abheben

Personenbeförderung auf dem Luftweg und das in Marktreife - daran arbeitet auch der chinesische Automobilhersteller Geely. Die Volvo-Mutter hat nun das Start-up Terrafugia aus den USA geschluckt. Die Übernahme sei abgeschlossen, hiess es in einer Presseerklärung. Terrafugia erblickte vor elf Jahren das Licht der Welt, gegründet von Ingenieuren des Massachusetts Institute of Technology, kurz MIT. Sie hatten der Öffentlichkeit bereits einen fliegenden Prototypen namens «Transition» vorgestellt, inklusive Zulassung für den Strassen- und Luftverkehr durch die US-Behörden. Einige wenige Exemplare wurden bereits verkauft, pro Stück für umgerechnet rund 300'000 Franken.