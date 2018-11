Die letzte freie Reichsstadt der Welt.

Wie so oft, wenn es darum geht, einen Sitz im Bundesrat zu besetzen, haben die einen oder anderen Basler und Baselbieter darauf gehofft, dass man ihre potente Region wieder einmal berücksichtigt, und wie fast immer ahnten wohl die meisten, dass sie von Neuem auf die nähere oder fernere Zukunft vertröstet würden. Sie lagen richtig: Am Freitagabend hat die CVP ihre Kandidaten für die Nachfolge von Doris Leuthard nominiert, und obwohl man offenbar um jeden Preis eine Frau auswählen wollte, wurde die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter verschmäht, die sich beworben hatte, während zwei andere Frauen (Viola Amherd, Heidi Z’graggen) ihr vorgezogen wurden. Dass es ausgerechnet zwei Vertreterinnen aus zwei sehr peripheren Berggebieten unseres Landes sind (Oberwallis, Uri), unterstreicht die Beleidigung, die darin liegt.

Schon heute steht fest, dass die Nordwestschweiz, diese von interessierten Politikern und PR-Beratern um den Aargau und Solothurn künstlich erweiterte Region, die es gar nicht gibt und die man wohl so nannte, um die beiden Halbkantone am Rhein mit etwas mehr Fleisch am Knochen auszustatten, dass diese einsame Region am Rande der Schweiz auch nach den Ersatzwahlen, die im Dezember stattfinden, ohne eigenen Bundesrat bleiben wird. Das ist bemerkenswert genug in einem Land, das dank Föderalismus fast jedem Bündner Krachen oder jeder Tessiner Rustico-Ansammlung einen Postautoanschluss garantiert, aber wo die drittgrösste Stadt und ihr Umland so gut wie nie in der zentralen Regierung vertreten waren, seit der schweizerische Bundesstaat besteht.

Seit 1848 hat Basel-Stadt zwei Bundesräte gestellt, den letzten mit Hans-Peter Tschudi (SP) vor 45 Jahren, wogegen das Baselbiet bloss einen einzigen Magistraten in unsere Landesregierung entsenden durfte: Der inzwischen weitgehend vergessene Mann hiess Emil Frey (FDP), und seine Amtszeit endete vor sage und schreibe 121 Jahren. Wenn also ein Marsmensch gelegentlich hier landen und sich darum bemühen würde, in der Eidgenossenschaft eine unterdrückte Minderheit ausfindig zu machen, er könnte meinen, sie gefunden zu haben: Es sind die Basler und die Baselbieter. Geradezu systematisch, wenn nicht bösartig werden sie in Bern von der Macht ferngehalten.

Die Abgehängten



Woher dieser Hochmut in Bern? Warum kommen die Basler und die Baselbieter nie infrage, wenn die Macht im Bund den verschiedenen Landesteilen zugemessen wird? Was machen die Innerschweizer und die Welschen, die Tessiner und die Bündner, die Ostschweizer und die Zürcher, ja sogar die Aargauer besser, geschweige denn die Berner, die ohnehin den Eindruck vermitteln, als verkörperten sie die Eidgenossenschaft schlechthin, und dass daher jedes Jahr unserer Geschichte, das ohne einen Berner Bundesrat vorüberzieht, für uns alle ein verlorenes Jahr bedeutet?

Es sind in dieser Zeitung in den vergangenen Tagen schon einige Vermutungen und Thesen vorgebracht worden, um diese Diskriminierung einer bedeutenden Region zu erklären: Von der Arroganz der Basler war die Rede, von ihrer Unbeliebtheit in der übrigen Schweiz, aber auch ihrem Desinteresse an der puren, politischen Macht.

Ebenso wurde, wie meistens, wenn man auf dieses Thema zu sprechen kommt, die Zersplitterung in zwei sich feindselig gegenüberstehende Halbkantone beklagt oder der Egoismus der Netto-Empfänger im Rahmen des Finanzausgleichs kritisiert, also der Mehrheit der Kantone, die schon immer gerne das Geld aus Basel eingestrichen haben, ohne sich je dafür mit einer Gegenleistung erkenntlich zu zeigen, und sei es nur mit einem Sitz im Bundesrat. Das alles dürfte ein wenig zutreffen, und doch lässt es einen etwas ratlos zurück. Sind denn die Genfer etwa weniger eingebildet oder die Zürcher oder die Zuger?

Lokal, lokal, lokal



Nachdem ich nun acht Jahre in dieser Region als Journalist gewirkt habe, möchte ich hier einen weiteren Erklärungsansatz beisteuern: Die Basler und (in etwas weniger ausgeprägter Form) die Baselbieter sind in Bern kaum von Interesse, weil sie sich selber nicht für Bern interessieren.

Wenn es eine Konstante gibt, die mich bei meiner Tätigkeit bei der Basler Zeitung stets begleitet und nicht selten verblüfft hat, dann diese: Wir konnten so viel über die Vorgänge in Bern berichten, sie kommentieren und beklagen, aufdecken und enthüllen, wie wir wollten – es kümmerte die Basler nie in dem Masse, wie sie sich von Dingen fesseln liessen, die Basel betrafen.

Ob wir irgendeinen Skandal in der Basler Verwaltung aufdeckten oder einen mitleidlosen Blick auf den FCB warfen, ob wir die Verirrungen eines Basler Regierungsrates zum Thema machten oder die verfrühte Geburt eines Affen im Zolli dem Zoodirektor vorhielten: Das war es, was die Basler weitaus mehr kümmerte als alle Katastrophen zusammen, die über Bern hereinzubrechen pflegten.

In Basel, der letzten Reichsstadt, war es deshalb auch ein besonderes Vergnügen, eine Zeitung zu machen, weil nichts einem Journalisten mehr Genugtuung zu verschaffen vermag als der Zuspruch der Leserschaft, ganz gleich, ob sich diese über die Berichterstattung aufregt oder begeistert. Nie bewegte man sich in einer Echokammer ohne Echo, nie schrieb man in die Stille hinein, ohne je wieder etwas zu hören, sondern im Gegenteil, immer reagierten die Basler, wenn es um ihre Stadt ging.

Gewiss, man könnte dies geradeso gut für Provinzialität halten, was es zum Teil wohl auch ist, doch die Tradition ist viel älter, der Vorgang ernsthafter. Basel, die grosse, reiche, stolze Stadt, ist spät der Eidgenossenschaft beigetreten, 1501, und es handelte sich um einen Schritt, der mehr der Vernunft entsprungen war denn einer neu erwachten Liebe für die Bauernrepubliken und die viel kleineren und ärmeren Städte im fernen Mittelland.

Doch Basel hatte damals kaum eine andere Wahl, seine Optionen waren begrenzt, die Frage, die sich stellte, denkbar brutal: Untergang oder überleben. Wer die politischen Verhältnisse Anfang des 16. Jahrhunderts realistisch einschätzte, und das zeichnete die Basler wie die meisten Republikaner stets aus, der sah ein, dass sich die begehrenswerte, weil wohlhabende Stadt auf lange Sicht nicht mehr gegen die sie von überall her bedrängenden Fürsten oder gar den Kaiser verteidigen könnte ohne die Hilfe eines militärischen Partners.

Das waren die Eidgenossen, wie man sie nannte, wenn man es gut mit ihnen meinte, das waren die Schweizer, wie damals das Schimpfwort lautete, um sie zu ärgern. Der Zeitpunkt für einen Anschluss schien günstig. Denn die Eidgenossen standen damals – kurz vor der Niederlage bei Marignano – auf dem Höhepunkt ihrer kriegerischen Reputation.

Glückliche Isolationisten



Niemand war gefürchteter, niemand auf dem Schlachtfeld wirksamer als diese blutrünstigen Bauern aus der Innerschweiz – lebten sie in der Gegenwart, könnte man sie gut und gerne als Taliban der Alpen bezeichnen. Zweifellos entsprachen sie, was ihre Manieren anbelangte, kaum dem Geschmack der raffinierten Basler, aber diese wiederum wussten sie zu schätzen, denn allein unter dem Schutz dieser Schweizer konnte ihre Stadt ihre maximale Freiheit und Autonomie bewahren.

Im Rückblick lagen die Basler richtiger, als sie sich das seinerzeit wohl je ausgemalt hatten. Keine der vielen reichen, freien Reichsstädte am Rhein war in der Lage, ihre Freiheit über die Jahrhunderte zu retten, jede wurde am Ende von begierigen Fürsten oder geltungssüchtigen Königen einkassiert. Heute sind alle Teil eines grösseren Staates, wo sie nie jenen Gestaltungsspielraum geniessen, wie sie ihn einst als freie Reichsstadt besassen.

Allein Basel blieb autonom, ja es bestand so sehr auf dieser Autonomie, dass es 1833 gar lieber die eigenen Untertanen im Baselbiet ziehen liess, als den Vorrang seiner Stadtbürger aufs Spiel zu setzen. Mental, und das gilt bis heute, zog es Basel immer vor, eine Art freie Stadtrepublik zu bilden, die sich zwar die Mitgliedschaft in der Eidgenossenschaft gefallen liess, aber gleichzeitig auf eine vornehme Distanz von den Komplikationen der nationalen Politik Wert legte. In Bern oder Zürich, in Luzern oder Lausanne haben die übrigen Schweizer das längst verstanden – und zogen daraus die Konsequenzen.

Auch sie duldeten zwar die Basler im Bund, manchmal schätzten sie sie gar, aber dass man ihnen besondere Verantwortung für die gemeinsamen Belange übertragen wollte, dies lehnte man lange ab, und inzwischen haben sich diese Ressentiments zwar weitgehend verloren, stattdessen haben die Schweizer sich einfach daran gewöhnt, dass die Basler kaum infrage kommen, wenn es um den Bundesrat geht. Und Gewohnheiten gibt niemand gerne auf. (Basler Zeitung)