61-Jähriger betrügt Jobcenter

13'000 Euro Sozialhilfe erhielt ein 61-jähriger Mann aus Lörrach in den letzten vier Jahren. Er verschwieg den Behörden jedoch, dass er immer wieder in diesem Zeitraum in verschiedenen Schweizer Firmen gearbeitet hat. Durch einen Hinweis des Basler Amts für Wirtschaft sind Ermittlungsbeamte des Hauptzollamts Lörrach der perfiden Masche des Mannes auf die Schliche gekommen.

Der 61-Jährige musste immer wieder neu seine Sozialleistung auf dem Jobcenter beantragen, verschwieg jedoch seine Einnahmen. Als der Mann mit den Vermutungen konfrontiert wurde, habe er den Zöllnern verschiedene Unterlagen vorgelegt, nach denen er sehr wohl die Behörde über seine Arbeitsverhältnisse informiert habe.

Schlussentlich stellte sich dies als Fälschung heraus, wie ebenfalls ein Dokument, welches widerlegen sollte, dass der Mann im Besitz eines Schweizer Bankkontos ist. Laut Angaben der Polizei Lörrach wurde der Betrüger zu einem Jahr Haftstrafe verurteilt, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. (cj)