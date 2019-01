Bewaffneter überfällt Tankstellenshop

Gegen 12.20 Uhr betrat am Montag ein vermummter Unbekannter einen Tankstellenshop in Rheinfelden. Er bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte Bargeld. Die ängstliche Frau kam der Forderung nach und händigte dem Täter mehrere hundert Franken aus. Der Täter ergriff in unbekannte Richtung die Flucht.

Der Täter soll circa 170 cm gross sein und eine schlanke Statur haben. Zur Tatzeit trug er eine blaue Trainingsjacke und graue Trainingshose. Während dem Überfall zog er die Kapuze über den Kopf und verdeckte das Gesicht mit einem grauen Strickschal. (cj)