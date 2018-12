«Bis zletscht» so heisst das Basler Fasnachtssujet 2019 und entworfen hat die Plakette der selbstständige Grafiker und Cliquenkünstler Tarek Moussalli. Dies ist sein zweiter Streich, zeigte er sich doch schon für die Ausgabe von 2015 «Mr basse in kai Schublaade» verantwortlich. Aus einer Auswahl von 100 Einsendungen, von welchen 23 von Frauen und 47 von Männern gestaltet worden sind, hat er sich also zum zweiten Mal durchgesetzt.

In seiner Familie hat es aber schon einmal einen Plakettenkünstler gegeben, so fand im Jahre 1927 der Entwurf seines Onkels Emil Knöll (Unggle Migger) «D Batzeglemmer» Aufnahme in den Basler Plakettenreigen.

Eine Plakette, zwei Thematiken



Die Basler Fasnachtsplakette spielt heuer auf zwei verschiedene Thematiken hin. Zum einen ganz Fasnachtlich; dr Ändstraich, also 4 Sekunden vor dem Fasnachtsende und zum zweiten das Ende der Mutter aller Messen der MUBA.

So zeigt die Plakette die Grosse Uhr als Fasnachtslatärne, Sinnbild der MUBA und drum herum eine kleine Clique mit einem Trommler und Piccolospieler und einem Major mit Hermes Helm, welcher jedoch seltsamerweise seinen Majorsstock immer noch auf dem Boden stehend hält, obwohl es doch bereits 4 Sekunden vor dem ultimativen 4 Uhr Schlag ist!?! Hinter der Latärne verbirgt sich bereits ein Strassenkehrer, welcher die Fasnacht mit seinem Besen wegwischen muss.

«Dr Änstraich» ist auf einer Basler Fasnachtsplakette noch nie dargestellt worden, obwohl sie genauso zur Fasnacht gehört wie der Morgestraich, nur ist dieser Moment eher anonym und im Wesen der Aktiven verborgen. Jeder beschliesst ihn individuell und persönlich aber bleibt der Fasnacht treu «bis zletscht.»

«Bis zletscht» gilt natürlich auch für die MUBA, welche im Frühjahr 2019 nun entgültig zum letzen Mal ihre Tore für die Bevölkerung öffnet. So verbindet sich das aktuelle Fasnachtssujet mit einem Zeitgeist, bei welchem die digitalisierung weit vorgeschritten und somit altgediente Institutionen zu verdrängen vermag.

(Lucien Graf)