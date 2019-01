Briefmarke mit Morgestraich

Die Schweizerische Post lanciert eine Sondermarke zur Basler Fasnacht. Damit würdigt sie die Aufnahme dieses Basler Volksbrauchs auf die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit durch die Unesco. Entworfen hat die Marke der Grafiker und Fasnachtskünstler Domo Löw; er hat sich für die Darstellung des Morgestraichs als Bildmotiv entschieden.

An einer Medienorientierung in der Kundenhalle der UBS am Bankenplatz stellten Vijdan Gussen von der Schweizerischen Post und Pia Inderbitzin, Obfrau des Fasnachts-Comités, das neue Postwertzeichen vor. Von der Basler Regierung richtete Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann Grussworte aus. Sie freue sich, dass die Basler Fasnacht mit einer Briefmarke in die ganze Welt hinausgetragen werde. „Der kleine rechteckige Zeedel wird zum Botschafter der Basler Fasnacht, der sich auf den Weg zu einem globalen Cortège macht.“

Die Briefmarke im 16er-Bogen ist ab heute in allen Filialen, Briefmarkentheken und auf postshop.ch erhältlich. Als besonderes Produkt hat das Fasnachts-Comité einen Teil der Sondermarken mit einem goldigen Überdruck mit dem Datum des diesjährigen Morgenstreichs, dem 11. März 2019, machen lassen. Zusätzlich hat Domo Löw einen Souvenirfolder mit Fasnachtsmarke und dem Goldüberdruck „Morgestraich 11. März 2019“ gestaltetet.

Gleichzeitig legt die Post die Fasnachts-Briefmarke aus dem Jahr 2010 in limitierter Zahl wieder auf – diesmal in einer Goldversion (24 Karat Gold) zum Preis von 119 Franken. Erhältlich ist sie ab 7. März; ab sofort kann sie auf www.postshop.ch vorbestellt werden. (Basler Zeitung)