Das beste Start-Up des Jahres kommt aus Basel

T3 Pharma, ein Start-up der Universität Basel, wurde gestern Abend in Berlin anlässlich der renommierten «Falling–Walls-Konferenz» zum «2018 Science Start-Up of the Year» gekürt. Das auf Immunonkologie fokussierte Biotechunternehmen wurde für seinen bahnbrechenden Ansatz in der bakteriellen Krebstherapie ausgezeichnet.

Die Falling Walls Conference in Berlin vereint jährlich weltweit führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um Trends, Chancen und Lösungen für globale Herausforderungen zu benennen und um internationale Spitzenforschung zu fördern. Falling Walls Venture bietet den vielversprechendsten Start-Ups eine Bühne zur Präsentation ihrer bahnbrechenden Ideen.

«Wir danken der Jury für die Anerkennung des medizinischen Potenzials unseres Therapieansatzes in der Immunonkologie», freut sich Simon Ittig, CEO von T3 Pharma. «Unser herzlichster Dank geht auch an unsere Freunde, Partner und Unterstützer – insbesondere an die Universität Basel, die uns für diesen Preis nominiert hat.» Die Auszeichnung von Falling Walls Venture bestätige das Jungunternehmen im Bestreben, diesen Therapieansatz möglichst bald bei Krebspatienten einsetzen zu können.

T3 Pharma stimuliert das Immunsystem mit modifizierten Bakterien, welche spezifische Humanproteine direkt in Zellen im Mikroumfeld des Tumors abgeben. Präklinische Studien in verschiedenen Modellen zeigen eine hohe Wirkung auf das Krebswachstum sowie ein dauerhaftes Erinnerungsvermögen des Immunsystems zur Bekämpfung wiederkehrender Tumore. Die Vorbereitungen für die klinische Entwicklung sind im Gange, damit die Immuntherapie voraussichtlich ab der ersten Jahreshälfte 2020 am Menschen getestet werden können. (cj)