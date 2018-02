Die heikle Rolle von Samuel Hess

Wenn es um die Nutzung auf der Internetseite barfi.ch geht, dann weist Eigentümer Christian Heeb prächtige Zahlen aus: 360 000 sogenannte Unique-Clients pro Monat besuchen die erst zweieinhalb Jahre alte News-Plattform. Zum Vergleich: Der Basler Lokalsender Telebasel gibt lediglich den Aufruf von «200 000 Seiten im Monat» bekannt – der Nutzeranteil ist ein Bruchteil davon. Trotz steigendem Erfolg mit barfi.ch schreibt aber Heeb hohe Verluste. Er zeigt sich daher offen für eine Partnerschaft oder Nachfolgeregelung. Jetzt machen BaZ-Recherchen öffentlich: An Heebs Plattform zeigt Telebasel Kaufinteresse. Bereits vor über sieben Monaten habe Telebasel ein erstes Mal Zahlen angefordert, bestätigt Heeb. Damals verliefen die Bestrebungen im Sand.

In der Zwischenzeit muss sich bei barfi.ch die Lage zugespitzt haben. Mitte Januar wollte Heeb beim Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) sondieren, ob er Kurzarbeit für seine zwölf Festangestellten und die zahlreichen Freelancer beantragen darf. Dazu ist es nicht gekommen.

Eingriff in Medienlandschaft

Die Vorgänge – als Heeb offiziell beim AWA vorsprach – sind in vielfacher Hinsicht fragwürdig und staatspolitisch heikel. Heeb ist beim AWA auf Regierungsrat Christoph Brutschins engsten Mitarbeiter gestossen: auf Amtsleiter Samuel Hess. Dieser sitzt auch im strategischen Ausschuss des Stiftungsrats von Telebasel, welcher bereits einmal die kommerzielle Plattform von Heeb kaufen wollte. Samuel Hess ist dabei nicht nur als Staatsdiener in einen Interessenkonflikt geraten, weil er in die private Medienlandschaft eingreifen will. Seine Warnlampen versagten offenbar auch als Telebasel-Stiftungsrat bei Fragen um die Verletzung von Konzessionsauflagen für Telebasel und der Verwendung von Billag-Gebühren für einen allfälligen Kauf von barfi.ch. Das ergeben BaZ-Recherchen.

Folgender Vorgang kann rekonstruiert werden: Am 15. Januar dieses Jahres meldete sich Christian Heeb von seiner Firmenadresse offiziell beim AWA. Er wandte sich an Samuel Hess mit der Bitte um «ein dringendes Gespräch». Er habe die Absicht gehabt, Kurzarbeit zu beantragen, sagt Heeb auf Anfrage. Aber statt in seinem Büro will ihn Samuel Hess am Folgetag ausserhalb seines Büros im Restaurant «Damatti in der Nähe des Wettsteinplatzes um 7.30 Uhr» treffen – angeblich ohne den genauen Grund für das Gespräch zu nennen. Gegenüber der BaZ wird vom Departement Brutschin der Termin mit folgenden Worten bestätigt: «Herr Hess hat sich mit Herrn Heeb getroffen, wie er jeden anderen unterstützungssuchenden Unternehmer im Kanton Basel-Stadt auch treffen würde.» Bereits eine Stunde nach dem Gespräch, um 10.29 Uhr, meldete sich Telebasel-Stiftungsratspräsident Roger Thiriet per SMS aus dem Zug nach Bern. «Hess hat Thiriet umgehend informiert», sagt Heeb. Noch am selben Abend startete Telebasel telefonisch mit entsprechenden Kaufverhandlungen.

Insider-Informationen verwendet?

Auf die Frage, ob Hess als AWA-Leiter Insider-Informationen für seine privaten Stiftungszwecke missbraucht, reagiert das Amt nervös und stellt in Abrede, dass eine Absicht von Hess ausgegangen sei. «Es ist nicht richtig, dass Samuel Hess Christian Heeb die Idee unterbreitet haben soll, Telebasel könne barfi.ch übernehmen. Vielmehr war es Herr Heeb, der immer wieder über barfi.ch und Telebasel reden und Herrn Hess für seine Ideen gewinnen wollte.» «Das ist kreuzfalsch. Als ich wegen Kurzarbeit vorsprechen wollte, brachte Hess ein, mein barfi.ch zu kaufen», entgegnet Christian Heeb. «Eine Aufforderung zum schriftlichen Gesuch um Kurzarbeit wurde von Samuel Hess am bewussten Morgen nie auch nur in einem Wort erwähnt.»

Die Verhandlungen mit einem Kaufpreis in der Höhe eines Millionenbetrages «im niederen siebenstelligen Bereich» wurden schnell vorangetrieben. Telebasel-Geschäftsführer Michael Bornhäusser versprach Heeb am 23. Januar, «das Thema an die Delegation zur finalen Entscheidung zu geben. Wir werden uns einsetzen, hier weiterzukommen.» Und der Vertrag wurde mit einer Rücktrittsklausel versehen, falls die Initiative No Billag angenommen würde.

Staatsabhängiger Lokalsender kauft kommerzielles barfi.ch?

Der Kauf entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Heeb hatte in der Vergangenheit Telebasel verklagt, weil der gebührenfinanzierte Sender gegen Konzessionsauflagen verstosse. Der staatlich subventionierte Sender würde mit seinem Online-Auftritt die Privaten im Internet direkt ausbooten. Die Klage gegen Telebasel ist sistiert. Ausgerechnet dieser staatsabhängige Lokalsender soll jetzt das kommerzielle barfi.ch kaufen – mutmasslich noch mit Billag- und Kabelnetzgebühren. Ob das die Steuerzahler goutieren?

In der Telebasel-Konzession hat das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) das Angebot für gebührenfinanzierte Sender beschränkt, weil es private Medien wie onlinereports.ch oder auch bazonline.ch direkt konkurriert: «Vor diesem Hintergrund dürften Gebühren nur insoweit in den Onlineauftritt der Konzessionärin fliessen, als das Internetangebot im Verhältnis zum Programm eine Ergänzungs- und Vertiefungsfunktion erfüllt.» Die Online-Informationen müssen einen zeitlichen und thematischen direkten Bezug zu den einzelnen Sendungen aufweisen, fordert das Bakom. Solche Auflagen muss barfi.ch nicht erfüllen.

Fragen werden nicht beantwortet

Doch die Konzessionsauflagen interessieren offenbar die Telebasel-Spitze nicht – weder Hess noch Thiriet. Hess beantwortet weder Fragen nach Konzessionsverletzung noch Finanzierung. Und Thiriet weicht aus, indem er auf das Stiftungsstatut verweist: «Die Stiftung (Telebasel) kann insbesondere regionale Medien und verwandte Dienste betreiben, sich daran beteiligen oder diese unterstützen», begründet er die Kaufverhandlungen.

Kurz vor dem Traualtar, am Montag, 29. Januar, hat die Braut Telebasel ihr Ja-Wort zurückgezogen. Heeb ist dadurch ins Dilemma geraten: «Ich habe durch das Manöver von Samuel Hess über hunderttausend Franken verloren, weil ich nicht rechtzeitig Kurzarbeit anmelden konnte.» Und er scheut sich nun beim AWA ein schriftliches Gesuch einzureichen: «Dazu müsste ich mich buchhalterisch bis auf die Unterhosen ausziehen. Die Daten landen aber auf dem Bürotisch von Samuel Hess, der sie zu seinem Wettbewerbsvorteil nutzen kann», sagt Heeb.

Der barfi.ch-Betreiber wäre offen gewesen für Gespräche, sagt aber: «Zwei Mal wurden wir vom Sender, der sein Internet staatlich subventionieren lassen kann, umworben, um die Verhandlungen dann platzen zu lassen.» Ehrlich sei dies nicht.