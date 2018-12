Ein Abgesang mit belegter Stimme

Kommos heisst das Klagelied in der griechischen Tragödie. So schlimm ist es hier nicht, aber es herrscht Trauer. Denn ich konnte in der Basler Zeitung einige Jahre lang etwas machen, was es so nicht mehr geben wird: Schreiben, worüber ich wollte, wie ich wollte, wie lang ich wollte und wann ich wollte. Unabhängig davon, ob ich mit der Meinung des Chefredaktors übereinstimmte oder – wie beispielsweise im Fall Trump – nicht.

Nie gab es inhaltliche Debatten, nie gab es Kürzungen, immer wurden die Texte respektvoll behandelt – und anständig bezahlt. Ein einziges Kriterium musste erfüllt sein: ist interessant und liest sich gut. Es durften auch kleine Balgereien mit Replik und Duplik veranstaltet werden, denn audiatur et altera pars – Latein für: Man höre auch die andere Seite.

So war die BaZ mein privates Zentralorgan der gepflegten Kuba-Berichterstattung – wie sie mir Jahre zuvor in der NZZ möglich war. Kritik an den Grossen und Mächtigen, nicht an den Kleinen und Schmächtigen. Angesichts der Ausstattung von Grossbanken, Firmen und Bundesbehörden mit wohlbestückten Legal Departments brauchte es dafür Mut, brauchte es einen Chefredaktor, der Vertrauen in mich hatte, dass ich weiss, was geht – und was nicht.

Deshalb gab es ab und an eine Klageandrohung, aber nie einen Prozess. 185 Artikel finden sich im SMD über die letzten fünf Jahre. Vom Versagen der Schweizer Regierung, dem Schleifen des Rechtsstaats im Steuerstreit mit den USA über die Aufforderung, einen US-Richter in der Schweiz wegen Nötigung zu verhaften, über die kriminelle Politik der Europäischen Zentralbank, über die Hehlerware der Datenleaks, über Griechenland, über das neue Juste Milieu, über Fidel Castro und den Tod eines mutigen mexikanischen Journalisten, über Liechtenstein und die Political Correctness, über Chemnitz und die deutsche Hysterie.

Das aufklärerische Prinzip



Immer sehr liebevoll eingeschenkt, bebildert und auch online gestellt, was auch in Deutschland auf ein Echo stiess, da man sich im grossen Kanton im Norden darüber freute, dass man in der Schweiz auch unbequeme Meinungen publizieren darf. Der Beschimpfungen gab es natürlich genug; das übliche Vokabular von Hetzer über Populist bis zu Fremdenfeind oder Schreiber von Blochers Gnaden. All das, was man stammelt, wenn man kein Gegenargument zur Hand hat. Aber genau dafür stand die BaZ, fürs Argumentieren; von der gescheiterten TagesWoche und vom medialen Mainstream geschmäht als SVP-Organ, einseitig, einäugig. Nichts lag Markus Somm, lag der ganzen Redaktion ferner.

Häufig – wie wohl nirgendwo sonst – wurde dem aufklärerischen Prinzip der Schreibe und Gegenschreibe gefrönt. Sogar Autoren mit anderer Meinung wurden eingeladen, sie hier zu veröffentlichen. Während Sparmassnahmen überall stromlinienförmigen Einheitsbrei bewirken, wo sich manchmal mehr Bedenkenträger über einen Text beugen als dieser Sätze hat, wo Rücksichten hier und Rücksichten dort genommen werden, wo mir tapfer ausharrende Redaktoren mit verzweifelt nach oben gerollten Augen sagen: «Aber du weisst doch, dass so ein Text bei uns keine Chance hat», während also die sogenannten Qualitätsmedien nicht an der Gratiskultur des Internets, sondern an ihrer Inhaltsleere und Bedeutungslosigkeit zugrunde gehen, verstummt ab 2019 eine Stimme, die etwas bot, was man zunehmend und schmerzlich vermisst: Food for Thought, wie die intelligenten Amerikaner sagen, Gedankennahrung.

Interessant muss es sein, gut zu lesen, Intelligenz kann auch nicht schaden. Lieber kontrovers als langweilig, lieber gegen den Strom als mit dem Strom. Und vor allem: Niemand, wirklich niemand war sich sicher. Die einzig richtige Wahrheit, das einzig akzeptable Gute, Moral und Ethik in Besitz zu haben. Versuch, Deutung, Irrtum, neuer Versuch. So geht Welterklärung, so geht Erkenntnisgewinn, so geht Fortschritt. Rede, Gegenrede, Argument, Gegenargument, pfefferscharf und nur begrenzt durch die sehr weiten roten Linien von zivilisatorischem Anstand und Respekt. Das ist nicht die nostalgische Beschreibung einer Idylle, so war das bei der Basler Zeitung. Welch ein Unterschied zu fast allen anderen Schweizer Medien, wo das Schreiben eines Artikels der kleinste Teil der Arbeit ist. Ihn einigermassen unbeschädigt, nicht verunstaltet, nicht von Bedenkenträgern in heisse Luft verwandelt, nicht von Besserwissern sprachlich vergewaltigt.

Keine Zensur



Wer die BaZ nicht las, hat etwas verpasst. Alle, wirklich alle, die bis fast am Schluss durchhielten, wissen: Das war ihre schönste Zeit im Journalismus. Ein meinungsstarker Chefredaktor, der aber nicht beratungsresistent ist und seine Meinung nicht aufdrängt.

Viele haben aus diesen oder jenen Gründen über die Jahre die Basler Zeitung verlassen. Aber niemand mit der Begründung: Ich wurde zensuriert, ich wurde gezwungen, gegen meine Überzeugung zu schreiben. Mindestens einmal in der Woche, häufig mehrfach gab es bei den beiden Themenseiten Hochgenuss im Nicht-Weltbewegenden, aber faszinierend-interessant Geschriebenen. Da wischen wir uns zum Schluss verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel und sagen: Man liest sich. Ganz bestimmt. (Basler Zeitung)