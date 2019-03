Klarstellung zu Urs Hintermann

Die mediale Begleitung durch mich und insbesondere mein Kommentar mit dem Titel «Der Tyrann», welcher am 5. Mai 2017 in dieser Zeitung erschien und in welchem ich Urs Hintermann und den Gemeinderat scharf kritisierte, veranlasste Urs Hintermann, rechtliche Schritte einzuleiten. Rückblickend halte ich die Bezeichnung «Tyrann» und die mit dieser Bezeichnung zusammenhängenden Vorwürfe für ungerechtfertigt und nicht angemessen. Falls ich mit diesem Kommentar die Gefühle von Herrn Hintermann verletzt habe, dann bedaure ich dies. Joël Hoffmann (Basler Zeitung)