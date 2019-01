Kollision mit einem Gartenzaun

Laut Angaben der Polizei Solothurn verlor ein Unbekannter in der Nacht vom 01./02. Januar die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte auf der Grellingerstrasse in Nunningen in einen Holz-Gartenzaun. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. (cj)