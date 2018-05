Kulturpreis für Astronom Roland Buser

Der in Füllinsdorf wohnhafte Buser verstehe es wie kein Zweiter, die Entwicklung der Menschheit aus kulturhistorischer Sicht in die grundlegenden Dimensionen von Raum, Zeit und Materie einzubetten, teilte die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD) mit. Er habe die Fähigkeit, das «Unvorstellbare in greifbare Worte zu fassen».

Der 1945 geborene Buser hat gemäss Mitteilung aus philosophischem Interesse Astronomie studiert und als Professor für Astronomie an der Universität Basel gelehrt. Er war zudem Gastprofessor in Frankreich und wissenschaftlicher Berater in den USA.

Weitere Preise

Im Weiteren hat die Regierung einen mit 20'000 Franken dotierten Spartenpreis Comic an den Baselbieter Comiczeichner Enrico Marini verliehen. Zudem wurden zwei mit je 10'000 Franken dotierte Förderpreise übergeben: Der Preis für Nachwuchsförderung ging an die Future Band aus Känerkinden. Der Förderpreis Kunst erhielt der 1983 geborene Künstler Johannes Willi aus Lausen.

Die Kultur-, Sparten- und Förderpreise verleiht die Regierung auf Vorschlag des Kulturrats. Sie werden aus dem Baselbieter Swisslos-Fonds finanziert. (sda)