Schliessfächer geplündert – Kunden warten noch immer auf Geld

Als Rosa L. (Name geändert) erfuhr, dass ihr Konto fortan mit Negativzinsen belastet werde, nahm sie den Taschenrechner und stellte bald fest, ihr Millionenvermögen liege günstiger in einem Schliessfach der Raiffeisenbank als auf dem Bankkonto derselben. Darum beschloss die 74-Jährige, rund 2,1 Millionen Franken von ihrem Konto abzuheben, um das Geld bei ihrer Bank gleich in der vermeintlich sicheren Tresoranlage einzubunkern.

Die Safe-Anlage der Raiffeisenbank ist denn auch seit 2012 der neuste Schrei in der Bankenwelt, spart sie Personal, bietet 24-Stunden-Zugriff und holt die Schliessfach-Kassette aus den Kellertiefen direkt in den Kundenraum – fast wie bei den Apotheken, wo Logistikanlagen Medikamente an den Kundentisch befördern.

Dass der Kunde keinen Ausweis mehr am Schalter vorweisen muss, dass er nicht mehr vom Personal in den Tresorraum begleitet und der Zweitschlüssel ausgehändigt werden muss – diese Anonymität –, wird als Innovation beklatscht. Nur Kärtchen einführen, Code eintippen – schon kommt der persönliche Schatz an die Oberfläche.

2100 Tausendernoten vom Konto abzuheben und diese im bestellten Schliessfach zu verstauen – ein solcher Vorgang muss bei der Bank vorbereitet werden. Bei der Raiffeisenbank an der St. Jakobstrasse ist dieser Vorgang nicht nur dokumentiert, ein Angestellter half Rosa L. auch persönlich dabei, das Geld einzulagern. Für diese Handreichung war es der Bank nicht wichtig, woher das Geld ihrer langjährigen Kundin stammt. Die unproblematische Herkunft des Vermögens der treuen Kundin galt ja auch schon längst als abgeklärt.

Leise und ohne Dynamit



Heute sieht offenbar alles anders aus – nachdem Schliessfächer während eines spektakulären Coups im März dieses Jahres geräumt wurden. Leise und ohne Dynamit. Da war zunächst der Schock eines Kunden, ja, er erbleichte gar, als er seine leer geräumte und offensichtlich aufgebrochene Kassette ans Tageslicht befördern liess. Er erstattete Anzeige.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Staatsanwaltschaft fest, dass in 22 Schliessfächern Wertgegenstände und Geld fehlten. Darunter auch im Fach der reichen Rosa L. Ihr versprach die Raiffeisenbank Anfang April, schnell und unkompliziert das Millionenvermögen zu ersetzen. Es muss auch nachgewiesen worden sein, dass zwischen Einlage und Raub das Schliessfach unangetastet blieb. In der Öffentlichkeit beteuerte Raiffeisen-Sprecher Dominik Chiavi, um gute Reputation bemüht: «Wir setzen alles daran, eine optimale Lösung für unsere Kunden zu finden und uns im Rahmen unserer Möglichkeiten kulant zu zeigen.»

Gerede statt Geld



Doch heute macht Martin Boos, Anwalt von Rosa L., auf Anfrage der BaZ keine Aussage mehr: «Wir wurden zu Stillschweigen verpflichtet», begründet er. Und auch die Bank erklärt nicht, weshalb sie ihre Kunden zum Stillhalten genötigt hat und ob die Geschädigten ihr Vermögen zurückerhalten haben. Sprecher Chiavi schreibt: «Die Raiffeisenbank führt mit den betroffenen Kunden Vergleichsgespräche.» Es ist ein Hinweis darauf, dass die Geschädigten neuneinhalb Monate nach der Plünderung der vermeintlich sicheren Hochsicherheitsanlage noch immer auf eine Rückerstattung ihres verlorenen Vermögens warten müssen und auch vor Weihnachten die Safes leer bleiben.

Wie im weiteren Umfeld der Geschädigten zu erfahren war, haben sich bei der Raiffeisenbank inzwischen Anwälte installiert, die nun jedwelche Hürde gegen eine unkomplizierte und schnelle Rückerstattung einbauen. Es müssten diverse Nachweise zum Schliessfachinhalt erbracht werden wie etwa Steuererklärungen. Man verlange exzessive Erklärungen zu Bankkonti-Bewegungen, um Geldwäscherei-Verdächtigungen auszuräumen. Die Raiffeisenbank macht dazu keine Angaben: «Wir führen Vergleichsgespräche. Zu möglichen einzelnen Fällen dürfen wir aufgrund des Bankkundengeheimnisses keine Stellung nehmen», wiederholt sie ihre Antwort.

Offenbar stehen heute juristische Fragen im Mittelpunkt: Wer haftet, wenn der Kunde das Schliessfach aufgebrochen vorfindet? Wer weist nach, was und wie viel entwendet wurde? Solche Fragen wurden nicht erörtert, als die Bank das Versprechen an jene Schliessfächermieter abgab, die mindestens über ein Bankguthaben von 5000 Franken verfügen mussten. Vielmehr sicherte Raiffeisen «hohe Diskretion» und «hohe Sicherheit» zu. Heute aber müsse man die Hosen runterlassen und stillhalten, moniert ein Schliessfachkunde.

Kaum Informationen gibt es zum Vorgehen der Panzerknacker selber und zum Sicherheitskonzept. Die Staatsanwaltschaft schreibt: «Die Täterschaft schaffte es, ein elektronisches Sicherheitssystem zu überwinden und einzelne Safebehältnisse aufzubrechen. Weder konnte bis anhin die Täterschaft ermittelt noch die Beute sichergestellt werden», schreibt die Bank unter anderem auf die Frage, weshalb es keine Fahndungs- und Videobilder gebe.

Sicherheitssystem übertölpelt

Zusammen mit den Informationen der Geschädigten bieten die Aussagen der Staatsanwaltschaft Raum für weiterführende Spekulationen: Den Tätern sei es gelungen, ein einfaches Skimming-System einzurichten, wie es oft von Banden bei Bancomaten eingesetzt wurde, um an die Kartendaten zu kommen und die Pin-Codes abzufangen. Demzufolge wurden die Schliessfachkassetten von den Tätern in den Kundenraum bestellt, wo diese unbemerkt aufgebrochen werden konnten. Dies, bis einer jener 22 betroffenen Schliessfächermieter den Raub bemerkte und Anzeige erstattete. Offen bleibt die Frage, ob es den Tätern ebenso gelang, im Kundenraum eine Videokamera zu installieren.

«Wir haben uns gefragt, ob die Bank überhaupt diese neue Anlage in ein vernünftiges Sicherheitskonzept eingebunden hat. Wurden etwa der Kundenraum und das Eingabeterminal regelmässig kontrolliert? Gab es überhaupt eine Videoüberwachung, wenn bis heute keine Fahndungsbilder vorhanden sind?», fragt sich Martin Boos.

Bis auf den Satz «Sämtliche Anlagen wurden überprüft, genauere Angaben können aus Sicherheitsgründen nicht gemacht werden», äussert sich die Bank nicht zu ihren Sicherheitsüberlegungen. Die anfängliche Bereitschaft, den Verlust unkompliziert wettzumachen, spricht jedenfalls für die These, dass selbst bei der Bank die Sicherheitsvorkehrungen als ungenügend erachtet wurden. (Basler Zeitung)