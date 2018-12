Schmuggler in Basel aufgeflogen

Unter diesen Schals befanden sich auch fünf Exemplare aus Shahtoosh-Wolle. Diese Wolle wird aus dem Fell der vom Aussterben bedrohten und streng geschützten Tibetantilope gewonnen. Der Handel damit ist seit 1979 international verboten. Die Luxusartikel werden für über 20'000 Franken gehandelt. Die Schweiz gilt als Hotspot des illegalen Shahtoosh-Handels.

Erwischt worden war der Schmuggler aus Indien bereits Anfang Dezember in einem Zug von Basel nach Domodossala (I). Dass fünf der beschlagnahmten Schals aus Shahtoosh-Wolle hergestellt worden waren, ergab nach EZV-Angaben eine Analyse des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV).

Der Schmuggler hatte sich illegal in der Schweiz aufgehalten. Er muss mit einer «empfindlichen Busse in fünfstelliger Höhe» rechnen, wie es im Communiqué heisst. Letztes Jahr waren in der Schweiz insgesamt 34-Shahtoosh-Schals beschlagnahmt worden, 28 weniger als im Vorjahr. Den Rückgang begründeten die Behörden im Februar mit der geringeren Zahl von Kontrollen. Der illegale Handel habe jedoch nicht abgenommen. (cj/sda)