Trams, mehr Trams, noch viel mehr Trams

Die Tramstadt Basel will Tramstadt bleiben und ihren Ruf als Metropole des öffentlichen Verkehrs festigen. Die steigende Zahl von Einwohnern möchte sie auch in Zukunft vor allem per Schiene transportieren. Darum plant die Regierung, das Tramnetz massiv auszubauen. Drämmli, Drämmli über alles, heisst die Devise.

Bis 2027, so die Ideen der Exekutive, sollen drei zusätzliche Gleislinien entstehen. Sie werden den neuen Stadtteil, der im Klybeck auf dem ehemaligen Novartis- und BASF-Gelände am Heranwachsen ist, an die Innenstadt anbinden sowie das Zentrum von den lästigen Tram-Staus befreien. Ausserdem sollen die neuen Linien den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) mehr Flexibilität bei der Gestaltung des notorisch überlasteten Fahrplans geben.

Ein Hoch auf die grünen Wagen



«Das Tram ist das historisch gewachsene Rückgrat des öffentlichen Verkehrs», sagte gestern Regierungsrat Hans-Peter Wessels, Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements. Er informierte zusammen mit Erich Lagler, BVB-Direktor, und Andreas Büttiker, Direktor der Baselland Transport AG (BLT), über die langfristige Entwicklung des Schienennetzes.

Was Wessels im Namen der Gesamtregierung vortrug, war ein Hoch auf die grünen und gelben Wagen von BVB und BLT. «Trotz neuer Mobilitätsformen hat das Tram dank seinem enormen Fassungsvermögen Zukunft», sagte Wessels. Wer glaube, selbst fahrende Autos, Elektro-Trottinetts oder Personendrohnen würden die schienengebundenen Trams eines Tages ablösen, liege falsch: «Wegen dieser Entwicklung in Sachen Tram nichts zu tun, wäre schlecht. Das System Tram wird auch in 30 Jahren noch eine wichtige Rolle spielen als Verkehrsmittel, weil es in der Lage ist, auf kleinem Raum viele Menschen zu befördern.»

Es wird scheppern und stauben



Das Tram liege also «im Trend», sagte Wessels. Wenn heute häufig von Selbstfahrtechnik geredet werde, dann seien Schienenfahrzeuge für diese neue Technologie geradezu prädestiniert. Ziele der angekündigten Neuerungen sind die «Beschleunigung, Entlastung, Ausdehnung und der Ausbau des Netzes hinaus in die Agglomeration» – so fasste es der Teamleiter Tramnetz der BVB, Rainer Franzen, zusammen.

Es braucht laut Franzen dazu nicht nur Papier, sondern auch «eine Menge Metall»: Lastwagen werden Schienen herankarren, Arbeiter werden diese Meter für Meter verlegen, Bagger müssen dazu die Strassen aufreissen, es wird scheppern und stauben.

Konkret beauftragt der Regierungsrat das Bau- und Verkehrsdepartement, folgende neuen Tramstrecken zu planen. Dazu soll der Grosse Rat einen Projektierungs-Kredit von 2,3 Millionen Franken gutheissen.

Strecke Klybeck. Die Tramlinie 14 soll künftig via Riehenring zum Wiesenkreisel und von dort zur heutigen Haltestelle Ciba führen. «Die neue Tramstrecke verbindet die bestehenden Gleise im Riehenring mit jenen in der Klybeckstrasse und erschliesst so den neuen Stadtteil», schreibt die Regierung.

Die Strecke verläuft zum Teil genau dort, wo heute noch die mittlerweile ungenutzten Industriegleise von Ciba und Novartis liegen. Längerfristig soll das Tram sogar über die Landesgrenze und über eine neue Rheinbrücke führen «und so das gesamte Dreiland erschliessen».

Der Klybeck-Ast führt zwar bei der Erlenmatt vorbei, ist aber nicht identisch mit dem Erlenmatt-Tram, das 2014 an der Urne abgelehnt wurde.

Strecke Claragraben. Die Tramlinie 8 soll neu via Wettsteinplatz über neue Schienen durch den Clara-graben zum Claraplatz geführt werden. «Dieser kurze Streckenabschnitt schliesst eine Lücke im heutigen Tramnetz», wirbt der Regierungsrat für diese Bauetappe.

«Die Tramlinien können gleichmässiger über die Mittlere Brücke und die Wettsteinbrücke verteilt werden, was den Korridor zwischen Barfüsserplatz und Schifflände entlastet.» Dieser Bereich in der Innenstadt sei notorisch dafür bekannt, «dass sich dort heute die Trams gegenseitig im Wege stehen», sagte Wessels.

100 Millionen Franken



Am Centralbahnplatz, den die BVB dieses Jahr sanieren, soll die 8er-Linie künftig nicht mehr den gesamten Platz queren und andere Trams bei der Ein- und Ausfahrt behindern, sondern näher beim Hotel Euler statt wie heute noch vor dem Hotel Schweizerhof halten.

Strecke Petersgraben. Die Tramlinie 16 soll neu hier durchfahren. «Dadurch wird die heute stark frequentierte Buslinie 30 entlastet», sagte Franzen. Laut Regierungsrat wird damit die erste Etappe bei der Umstellung der Buslinie 30 auf Trambetrieb in Angriff genommen. «Zudem wird der künftige Campus Gesundheit, der auf dem Areal des Basler Universitätsspitals entsteht, optimal mit dem Tram erschlossen.»

Trams, Trams, noch viel mehr Trams: Auch die BLT will weiter fahren. BLT-Chef Büttiker erläuterte die regierungsrätlichen Pläne, die Salina Raurica bei Pratteln, das Polyfeld in Muttenz und das Gebiet Letten bei Neuallschwil per Tram zu erschliessen.

Laut Franzen ist allein für die Neubaustrecken Klybeck, Clara- und Petersgraben mit Projektkosten von 100 Millionen Franken zu rechnen. Der Bund habe versprochen, in seinem Agglo-Programm 40 Prozent der Infrastrukturkosten zu übernehmen. Dies sei «ein starkes Zeichen aus Bundesbern».

(Basler Zeitung)