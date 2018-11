«Trotz ein paar Regentagen – die Bilanz ist positiv»

Regen – nichts als Regen. Das erste Herbstmesse-Wochenende liess leise Befürchtungen aufkommen, die darauffolgenden zwei Wochen könnten wettermässig der grössten und ältesten Vergnügungsmesse der Schweiz einen Strich durch die Rechnung machen. «Doch nach einem verhaltenen Start legte das Besucheraufkommen spürbar zu.» So jedenfalls bilanziert es Daniel Arni, der Leiter der Fachstelle Messen und Märkte.

«Es gab zwar ein paar Regentage», so ergänzt Arni, «aber über die ganzen 16 Tage hinweg ist die Bilanz positiv.» Am mittleren Wochenende sei der Publikumsandrang sogar ausserordentlich gross gewesen, sodass man es als eines der besten in den vergangenen Jahren bezeichnen könne. «Und auch am Schlusswochenende zeigte sich: Die Herbstmesse ist ein Publikumsmagnet.» Ähnlich wie in den Vorjahren haben schätzungsweise eine Million Menschen die Messe besucht.

Hallenmesse legte zu



An allen sieben Standorten im Gross- und Kleinbasel, so wird festgehalten, habe ein guter Messeverlauf beobachtet werden können. «Auch die Hallenmesse unter dem Motto ‹Super 80s› in der Messehalle 3 vermochte an die guten früheren Zeiten anzuknüpfen und legte an Beliebtheit zu», heisst es in der Medienmitteilung des Präsidialdepartements. Neben dem besonderen Bahnenangebot hätten auch diverse Bemühungen zur Verbesserung der Wegleitung zur Halle 3 diese positive Entwicklung unterstützt.

Wie erfolgreich im Einzelnen die drei Bereiche Handelsstände, Verpflegung und Fahrgeschäfte gewesen sind, kann Daniel Arni der BaZ nicht sagen: «Wir haben keinen Einblick in den Umsatz der einzelnen Stände und Fahrbetriebe.»

Auf Petersplatz zwei Tage länger



Auch wenn mit dem offiziellen Ausläuten der Messe durch den Messeglöckner Franz Baur am vergangenen Samstag um 12 Uhr die Basler Herbstmesse nun gestern Sonntag zu Ende gegangen ist: Eine Ausnahme macht wie immer der Petersplatz mit seinem grossen Angebot an Handels- und Essständen, Fahrgeschäften – und dem traditionsreichen Häfelimärt. Hier dauert die Messe noch bis morgen Dienstag.

Für Daniel Arni ist es die letzte Herbstmesse unter seiner Leitung gewesen; am 1. Dezember wechselt er in die Allmendverwaltung als deren Leiter. An seine Stelle tritt der Kommunikations- und Marketingfachmann Manuel Staub. (Basler Zeitung)