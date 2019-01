Von Mänteln, Turnschuhen und Halbschuhen

Mit dem Gedächtnis ist es so eine Sache. Es funktioniert merkwürdig selektiv. Geschichten, die sich an einem besonderen Ereignis festmachen lassen, haben bessere Aussichten, jederzeit greifbar zu bleiben als die grösseren Zusammenhänge. Wissen Sie zum Beispiel noch, wo die Fussballweltmeisterschaft 2002 stattfand? Nein? Aber Sie wissen noch, wann und wo Bernhard Russi Olympiasieger wurde, oder?

Gerade jetzt, da bei uns auf der Redaktion manch Altvertrautes über den Haufen geworfen und Neues zum Beispiel in Form eines sogenannten Mantelteils umgesetzt wird, tauchen manchmal scheinbar leichte Fragen auf, die sich als recht knifflig erweisen. Wie lange war Markus Somm Chefredaktor? Gab es nicht einmal – wenn auch nur für kurze Zeit – eine eigene Sonntagsausgabe? (Doch, die gab es und sie bedeutete viel Stress…)

Halbschuhe sind ein Muss



Muss ich alles nachgucken. Mein Gedächtnis ist schlicht nicht so strukturiert, dass ich alle Abläufe, alle Umstellungen und Wechsel präzise auf der Zeitachse festpinnen könnte. Und ich gehöre seit Mai 1990 in der einen oder der anderen Form zur Redaktion der Basler Zeitung.

Apropos besonderes Ereignis: Ich kann mich genau an den Morgen erinnern, als wir in der Sitzung sassen, Markus Somm wie gewohnt bei seiner Tournee durch alle Ressorts zu uns stiess und aus aktuellem Anlass befand, ein junger Kollege solle doch – stante pede – ins Bundeshaus. Worum es ging? Keine Ahnung mehr. Irgendeine Debatte sollte er live verfolgen, weil er besondere Kenntnis oder Affinität zum Thema mitbrachte.

Die Idee scheiterte nicht am stante sondern am pede. Irgendwann im Lauf der angeregten Diskussion im kleinen Kreis ging Somms Blick nach unten, er bemerkte die Turnschuhe, die der Kollege trug und verwarf den Plan. Mit diesen Schuhen könne er sich nicht im Bundeshaus sehen lassen, unmöglich, es brauche mindestens Halbschuhe.

Bundeshaus ein politischer Tat- und Handlungsort



Doch die Berichterstattung aus Bern gehörte zu den Pfeilern der BaZ unter Somm. Statt des jungen ­Kollegen berichteten bald schon Beni Gafner und Dominik Feusi regelmässig aus den inneren Herzkammern der Eidgenossenschaft.

Weshalb das erwähnenswert ist? Weil nicht nur das Erinnerungs- sondern auch das Wahrnehmungsvermögen bisweilen nicht über alle Zweifel erhaben ist. Wer beklagt, mit der Übernahme der BaZ durch die Tamedia AG habe Basel seine ureigene Sicht und Einschätzung auf die Geschehnisse in der Machtzentrale des Landes verloren, macht sich die Sache gar einfach. Er sieht darüber hinweg, dass Beni Gafner ein Schaffhauser und Dominik Feusi ein Innerschweizer ist.

Schon in der Ära Somm, dem das Bundeshaus als politischer Tat- und Handlungsort stets sehr wichtig war, wurde also wenig Wert darauf gelegt, dass Journalisten aus der Region, die bei Themen, die Basel und das Baselbiet betreffen, eine besondere Antenne haben, unseren Leserinnen und Lesern ihre Einschätzung der Dinge darlegen.

Obwohl ganz am Anfang, als der Zürcher Somm vom Basler Matthias Geering übernahm, noch zwei hiesige Talente diese Rolle innegehabt hatten: Markus Prazeller und Alan Cassidy. Zwei junge Kollegen, der eine aus dem Fricktal, der andere aus Sissach, pendelten damals, legten sich enorm ins Zeug, waren motiviert und sehr, sehr engagiert. Cassidy wurde bald abgeworben und ist heute für Tamedia als Korrespondent in den Vereinigten Staaten im Einsatz.

Nicht immer ein Berner



Prazeller widmete sich seit Herbst 2012 wieder voll und ganz der Juristerei. Der Vollständigkeit halber: Es berichteten in der Ära Somm auch noch Christian Keller, der Basler und Daniel Ballmer, der Baselbieter, für einige Zeit aus dem Bundeshaus. Sowie der Walliser Hubert Mooser und die Zürcherin Andrea Sommer.

Und vorher? Wie war das mit der Basler beziehungsweise der Baselbieter Berichterstattung aus Bern in den Nullerjahren? Es gab Ruedi Studer, einen Oltner, Tilman Renz, einen Baselbieter, Niklaus Ramseyer einen Berner. Und, nicht zu vergessen, Philipp Loser, den Oberbaselbieter.

Graben wir noch ein bisschen tiefer in der Erinnerung. Während des überwiegenden Teils der Ära von Chefredaktor Hans-Peter Platz (1983 bis 2003) sass ein Berner im Berner Bundeshaus und berichtete für die BaZ was wir in Basel und in Liestal, in Muttenz und in Buckten unbedingt wissen mussten. Peter Amstutz hatte jahrelang die Meinungshoheit in Basel wenn es um Bern ging. Da hatte sich auch einer einen Schuh angezogen, der nicht perfekt passte, sozusagen. (Neben ­Amstutz berichtete zudem Henri Stranner aus Bern, auch kein Basler.)

Es malte also den Teufel an die Wand, wer sich zur Behauptung versteifen würde, jetzt, da die BaZ zu Tamedia gehöre, könne man Arslan, Marti, Frehner, Nussbaumer und Konsorten genauso gut zurückpfeifen, da ihnen ohnehin niemand in der fernen Mutzenstadt Gehör schenke.

Unserer Lokalredaktion ist es freigestellt, bei wichtigen, baslerischen Themen nach Bern zu fahren – vorausgesetzt das Schuhwerk stimmt – und unsere Leute dort zu unseren Themen zu befragen oder zu berichten, wie sie sich schlagen, wenn es um die spezifischen Anliegen von Basel und Baselland geht. Daniel Wahl, der Samira Marti an ihrem ersten Berner-Tag begleitete, ist hierfür das beste Beispiel.

Man muss in Basel nur einen Spaziergang zum Münster machen, um sich die Geschichte mit dem Mantel wieder in Erinnerung zu rufen. Der heilige Martin, das kann man dort am Turm beim Betrachten der uralten Skulptur sehen, hat ihn grossherzig mit dem frierenden Bettler geteilt. Die Zürcher Tamedia hält es ähnlich. Sie teilt ihren Mantel nun mit den in der Kälte stehen gelassenen Journalistinnen und Journalisten der BaZ, nachdem der vorherige Besitzer letztes Jahr von dannen zog.

Es ist so eine Sache mit dem Gedächtnis



Eine Zeitung ist weit mehr als nur ein Mantel. Im Mantel steckt immer jemand drin. Der Mantel, das sind die aus Zürich angelieferten Inhalte in den Ressorts «Schweiz», «International», «Wirtschaft» und «Kultur». Es steht uns hier am Aeschenplatz frei, diesen Mantel so zuzuschneiden, dass er uns perfekt passt. Es stimmt also ganz und gar nicht, dass die BaZ über die Region hinaus nichts mehr zu sagen hat.

Gerade jetzt, da der Basler Ständeratssitz bald neu vergeben wird, bedarf es sogar besonderer Aufmerksamkeit der BaZ. Wer macht das Rennen? Und wie schlägt sich unsere Vertreterin in der Kleinen Kammer in Bern? Welche Themen reisst sie an? Wie schnell schafft sie es in den Bundesrat? Das interessiert die Zürcher naturgemäss weit weniger als die Basler und darum wäre es fahrlässig, wenn wir das Heft nicht selber in die Hand nähmen.

Simplen Erklärungen ist stets zu misstrauen. Sie greifen in der Regel zu kurz. Weder hat die BaZ in den letzten Jahren stets mit wirklicher Basler Sicht aus Bern berichtet, noch trifft es zu, dass die oft beklagte mangelnde Durchschlagskraft unserer Parlamentarier in Bern einzig und allein auf die fehlende Unterstützung aus den Medien zurückzuführen ist. Da haben – von Fall zu Fall – weder zweite noch vierte Macht im Staat, weder Legislative noch Medien, immer ihr Bestes gegeben. Wohl wahr, aber kein Exgüsi, wenn es darum geht, es künftig besser zu machen.

Wie gesagt: Mit dem Gedächtnis ist es so eine Sache. Man nimmt oft und gerne selektiv wahr, blendet leicht aus, was einem nicht in den Kram passt und argumentiert ausschliesslich mit dem, was den eigenen Standpunkt stützt. So wird daraus kein Schuh. Lieber den Mantel des Schweigens drüber. (Basler Zeitung)