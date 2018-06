Auf den Obmann folgt erstmals eine Obfrau

Der Bund will, dass Veranstalter bei mehr als 93 Dezibel Massnahmen ergreifen. Für die Basler Fasnacht wird das umständlich. Mehr...

Jedem fünften Pferd wurde vor dem Cortège Beruhigungsmittel verabreicht. Dennoch will das Fasnachts-Comité mit dem Segen des Kantons auch in Zukunft an den Chaisen festhalten. Mehr...