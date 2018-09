Die Herren der Welt

Ein Empörungssturm fegte durch Basel. Der Grund: Die Guggen «Negro Rhygass» und «Mohrekopf». Rassismus plärrte es allenthalben. Bereits an der diesjährigen Fasnacht schlug das Empörungsbarometer anlässlich einer PNOS-Aktion gehörig aus: «PNOS missbraucht Basler Fasnacht für Neonazi-Propaganda», quakte die Basellandschaftliche Zeitung (bz). Mitglieder der rechtsextremen Partei – ganze fünf Stück, herrjehmineh – hätten die Basler Fasnacht «infiltriert», trötete 20 Minuten hinterher. Eine regelrechte «Demo» hätten die fünf Nasen veranstaltet, hyperventilierte Hans Stutz, der Buchhalter Nötzli des Rassismus, im jüdischen Wochenblatt Tachles. Und ausgerechnet die Juso, die selbst schon wegen einer antisemitischen Karikatur in der Kritik standen, wollten Strafanzeige einreichen: «Es ist für uns unverständlich, wieso das Comité nicht klare Kante gegen Rechtsextremismus zeigt, sondern sich aus der Verantwortung stiehlt», kommentierte der Basler Juso-Präsident Nicolas Eichenberger.

Grundsätzlich gebe es keine Zensur, liess Comité-Obmann Christoph Bürgin wissen. Auch die aktuelle Comité-Obfrau Pia Inderbitzin betont: «Wir sind keine Zensurbehörde». Das stimmt nur bedingt. Erst 2015 forderte Bürgin, aufgeschreckt durch das Charlie Hebdo-Massaker, es sollen «keine religiösen Gefühle beleidigt werden». Aus Respekt vor dem Islam und den hiesigen Muslimen mögen die Fasnächtler auf Mohammed-Karikaturen «doch bitte verzichten». Dass die Basler Fasnacht «plump als Bühne für hetzerische Propaganda» missbraucht würde, sei eine «neue Dimension», greinte die bz. David Sieber, Chefredakteur der bz, zur aktuellen Debatte: «Es ist absurd, ausgerechnet die drey scheenschte Dääg unter Rassismusverdacht zu stellen, obwohl solches Gedankengut gnadenlos durchfallen würde. Die Selbstregulierung funktioniert.» Inderbitzin doppelt nach: «Niemand hat im Sinn, rassistisches Gedankengut weiterzugeben.» Das mag grösstenteils stimmen, es gibt aber Beispiele, wo die «Selbstregulierung» gründlich versagte.

Übel karikierte Juden

An der Fasnacht des Jahres 1923 – Hitler war nach seinem gescheiterten Putschversuch noch nicht mal eine historische Fussnote – paradierte die Clique «Sans-Gène» unter dem Sujet «Die Herren der Welt» eine Laterne durch Basels Strassen, die dem im gleichen Jahr gegründeten antisemitischen Hetzblatt «Der Stürmer» alle Ehre gemacht hätte. Unter der Aufschrift «Die Juden und ihr Geld regier’n die ganze Welt» tanzen auf der einen Seite der kunstvoll gestalteten Laterne übel karikierte Juden mit fettem Wanst und überdimensionierten Judennasen auf einer Weltkugel. Davor sitzen unter dem Judenjoch ächzende Büezer: «Die Erd’ umspannen sie/ein engeschlossner Kranz/in Kunst & Wissenschaft/in Industrie/in Handel & Finanz».

Auf der Rückseite räkeln sich ineinander verflochtene Schlangen mit krummnasigen Judenköpfen, die kauernde Gestalten mit eisernem Würgegriff zur Unterzeichnung von Schuldscheinen nötigen. Über diesen Szenen thronen jeweils zwei geflügelte, hakennasige und hohläugige Judenfratzen, dazwischen zwei krallenartige Hände, die mit knorrigen Fingern und spitzen Nägeln gierig nach der Weltherrschaft greifen.

Antisemitismus weitverbreitet

Gemalt hatte das Prachtstück der bekannte Basler Maler Burkhard Mangold (1873–1950), Begründer der künstlerischen Plakat-Lithografie in der Schweiz, Erneuerer der Glasmalerei und Antisemit, was ihn jedoch nicht massgeblich von seinen Zeitgenossen unterschied.

In einem Sonderdruck der Schweizerischen Zeitschrift für Geschichte von 2005 mit dem Titel «Wir waren alle ein klein wenig antisemitisch» analysiert Heiko Haumann, emeritierter Professor für Osteuropäische und Neuere Allgemeine Geschichte, den weitverbreiteten Antisemitismus in Basels Honoratiorenkreisen am Beispiel des Basler Gelehrten Jacob Burkhardt (1818–1897), der sich in seinen Schriften gegen das «Judenpack» wandte. Sein Neffe Jacob Oeri (1844–1908) schwadronierte in Briefen an seinen Onkel vom «schmutzigen polnischen Judenthum».

«Tod den Juden»

Andere Exponenten des Basler «Daig» engagierten sich für das Schächtverbot von 1893, nach dessen Annahme eine Menschenmenge auf dem Basler Marktplatz «Tod den Juden» skandierte, oder unterstützten die seit 1904 erscheinende vulgär-antisemitische Basler Kulturzeitschrift Der Samstag.

Der Basler Carl Jacob Burkhardt (1891–1974), ein weiterer Verwandter von Jacob Burkhardt, war ebenfalls «ein klein wenig antisemitisch». Er vertrat die Ansicht, die Juden treffe an der Verfolgung durch die Nazis «eine Schuld» sowie dass ein «bestimmter Aspekt des Judentums unsittlich und verderbt» sei und von einem «gesunden Volk bekämpft werden muss». Das war wohl auch der Grund, weshalb Burkhardt sich während des Zweiten Weltkriegs weder als Völkerbundshochkommissar noch als IKRK-Präsident für die europäischen Juden einsetzte, obwohl er nach zwei Treffen mit Adolf Hitler von dessen Vernichtungsplänen wusste und unzählige Menschenleben hätte retten können. Auf Worte des Bedauerns wartete man nach dem Krieg vergebens. Der renommierte Historiker Burckhardt fälschte sogar Dokumente, um seine unrühmliche Rolle während des Krieges zu vertuschen.

Doch nicht nur die Basler, die ganze Schweiz war «ein klein wenig antisemitisch». Die Eidgenossen waren instrumental bei der Verbreitung der «Brunnenvergifter-Legende», mit der den Juden im Mittelalter die Schuld am Ausbruch der Pest zugeschoben wurde. Obwohl der italienische Chronist Gabriel de Mussis bereits 1347 schrieb, die Pestkranken «verströmen mit jedem ausgesprochenen Wort Gift aus ihrem Mund», die Pest also, die als Ansteckungskrankheit bekannt war, bestand die Schweiz auf der Kolportage der verleumderischen Anklage gegen die Juden und trug so massgeblich zu deren weltweiten Verbreitung bei.

Den Boden für zahlreiche Judenpogrome bereitet

Im September 1348 fand im waadtländischen Schloss Chillon ein Prozess statt, der mit seinen unter Folter erpressten Geständnissen den Boden für zahlreiche Judenpogrome bereitete und «allen späteren Judenverfolgungen den rechtlichen Schein verlieh», wie Justus Friedrich Curt Hecker 1832 in seinem Buch über den «Schwarzen Tod im vierzehnten Jahrhundert» festhielt (Peter Kamber: «Pogrome und Schwarzer Tod, wie die Schweiz im 14. Jahrhundert ein Verfolgungsschema exportierte»).

Auch in neuerer Zeit blieben antisemitische Untertöne an der Basler Fasnacht nicht aus. 2003 erhält auf den Laternen der «Alten Stainlemer» der damalige israelische Premierminister Ariel Sharon Ratschläge von Adolf Hitler, wie er mit den Palästinensern umzugehen hat. Dazu der Kalauer «Israeli schächten nicht nur Rinder, sondern auch palästinensische Kinder». Von Schnitzelbangg ins Deutsche übersetzt: Israelis schneiden palästinensischen Kindern die Kehle durch und lassen sie ausbluten. Dass diese bösartige, an die Ritualmordlegende erinnernde Diffamierung, nur Proteste aus «jüdischen Kreisen» auslöste, spricht Bände.

Antraben bei der Fremdenpolizei

Die Mitglieder des Basler Regierungsrats bleiben dem judenfeindlichen Credo des 19. Jahrhunderts ebenfalls treu. So musste der ehemalige Rabbiner der Israelitischen Gemeinde Basel, Yaron Nisenholz, vor seinem Amtsantritt bei der Fremdenpolizei antraben. Da er aus einem «gefährlichen Land» komme (damit meinten die hiesigen Beamten vermutlich die pluralistische Demokratie Israel), wollte man ihn bezüglich seiner «Einstellung gegenüber der Schweiz» und den «Themen seiner Predigten» vernehmen. Einen jüdischen Mann, der in Basel im Gefängnis einsass, musste er im allgemeinen Besuchersaal betreuen, während der katholische Priester dafür einen gesonderten Raum zugewiesen bekam. Das für die christlichen Seelsorger selbstverständliche Privileg musste sich Nisenholz per Anwalt erstreiten.

Gegen Juden und Schwule

Die Predigten des Imams Ardian Elezi etwas genauer unter die Lupe zu nehmen, der in seiner Moschee «Peace & Blessing» gegen Juden, Schwule und Ungläubige wetterte, hielt die Basler Regierung hingegen nicht für nötig. Auch für die Sicherheitsbedürfnisse der Basler Juden haben die rot-grünen Basler Magistraten, die eine rabiate «Israelkritikerin» und BDS-Aktivistin wie Heidi Mück mit offenen Armen im Rathaus willkommen hiessen und den seit 1948 von der Basler Regierung verliehenen «Kulturpreis Basel-Stadt» in 70 Jahren nie an einen Juden vergeben haben, nur bedingt ein offenes Ohr.

Sind Name und Emblem der «Negro Rhygass» oder «Mohrekopf» noch zeitgemäss? Nein. Sind sie rassistisch? Nein: Rassismus ist vorsätzlich. Wie jener an der Fasnacht von 1923. (Basler Zeitung)