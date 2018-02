Die etwas andere Laterne

Viele Cliquen haben am Morgenstreich schöne bis sensationelle Laternen präsentiert. Bei den meisten Laternen steckt die Kreativität in der Farbe und in den Texten. Die alte Garde der Revoluzer 56 ist in diesem Jahr einen anderen Weg gegangen: Bei ihnen steckte die Kreavitivität in der Technik. Für ihr Schmuckstück haben sie eine ganze Reihe von Led-Bildschirmen verbaut und das ganze noch motorisiert. Times Square meets Basler Fasnacht, sozusagen.

Das Sujet der Revoluzer lautet in diesem Jahr: «S Digidal isch scheen, Juhee»! Und ihre Laterne bezeichnen sie als «Googlehopf.» (amu)