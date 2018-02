Geplottet statt gemalt

Sie sitzen gemütlich auf Holzbänken und an Holztischen beisammen und plaudern. Die einen sind kostümiert, die anderen in Zivil. Der eine hat ein Glas Bier vor sich stehen, der andere einen Kaffi Lutz. Es ist das alljährliche ungezwungene Treffen von Laternenmalern im Zelt auf dem Münsterplatz – dort, wo schon seit Jahrzehnten am Fasnachtsdienstag die Laternenausstellung stattfindet.

Das Plaudern unter den Lampenmalern ist aber auch ein Fachsimpeln. Wer malt für welche Clique? Welche Clique sucht einen Maler? Man freut sich über jene Lampe und erzählt über das eigene Leid. «In bin völlig fertig; in fünf Tagen habe ich die Lampe gemalt», sagt einer, der seine Arbeitszeit schon immer knapp bemessen hat. Dieses Mal hat er einen neuen Rekord hingelegt.

«Siehst du die Laterne dort drüben in Schmetterlingsform? Von Weitem sieht sie farblich noch einigermassen kräftig aus. Aber sie ist geplottet, hat nicht jene Strahlkraft wie eine gemalte Lampe», kommentiert ein anderer.

Tatsächlich: Auch an der diesjährigen Laternenausstellung hat es wieder Laternen, die geplottet sind. Und ihre Zahl nimmt zu. Waren es in den letzten Jahren noch zwischen zwei und vier, sind es diesmal bereits um die zehn Lampen, die von einer Plottermaschine gedruckt worden sind. Die Alte Stainlemer haben damit schon einige Erfahrung gemacht und nutzen diese auch heuer. Die Vorderseite verbindet schöne Designmuster mit koreanischem Trickfilmstil; auf der Rückseite explodiert es zeichenhaft in knallig-schöner Cartoon-Manier – das Sujet: «PjöngJangeles».

Am eigenen Ast gesägt

«Bruuchts mi no?» ist das Sujet der Basler Dybli. Sie stellen die Frage nach dem Stellenwert des Menschen, wenn Roboter und Computer mehr und mehr die Arbeit übernehmen. Das zeigt sich auch auf der Laterne: Computer und Roboter bestimmen.

Der Laternenmaler setzt da hinzu:

Mi paggt grad s wild Entsetze,

die wänn au mi ersetze.

Dass er selber am eigenen Ast sägt – weiss er das? Denn er hat seine Laterne plotten lassen.

Ebenfalls geplottet: die Lampe der Rhygwäggi. Die Clique sucht nach Basels Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann und zeigt auf der Vorderseite einen «Prospectus Absentis Praesidis»: das Kleinbasler Rheinufer mit Mittlerer Brücke und Münster aus vergangenen Zeiten. Es ist ein eigentliches Vexierbild, denn wer genau hinschaut, entdeckt in der Lücke zweier Bäume die Magistratin.

Wie kraftvoll Künstler mit Farbe umgehen können, beweist die Laterne der Aagfrässene. «Häxejagt im Dieseltaggt» heisst ihr Sujet. Die Laterne zeigt auf der Vorderseite einen Frauenkopf mit finster umrandeten Augen, der im Feuer lodert. Und dazu wechselt das die Lampe erhellende Licht sekündlich die Farbe.

Seit mehreren Jahren auf die Karte «Collage» setzt der Künstler der BMG. Mit Witz hat er auf der Vorderseite einen «Ritter der Kokosnuss» (gemäss dem Film «Monty Python and The Holy Grail») zusammengestückelt. Denn die Clique formiert sich in diesem Jahr zu einem Zug von Kreuzrittern, der gegen den Islam ins Feld zieht – ihr Kriegsruf: «Obeland First».

Digitales Zeitalter

Wie dank neuer Leuchtkörper auch die Fasnachtslaternen weiterentwickelt werden können, zeigen die Revoluzer. Sie nutzen moderne Bild- und Beleuchtungssysteme. Für ihr Sujet «S Digital isch scheen, Juhee!» haben sie eine eindrückliche Weltkugel gebaut, die teils analog, das heisst gemalt ist, teils digital, sprich: aus Flatscreens besteht, auf denen Filme zu sehen sind. Dabei wechselt das farbige Licht im Laternenkörper wie die Beleuchtung auf einer Messebahn oder in der Disco.

Neue Lichtsysteme ermöglichen es auch, komplizierte Laternenformen bis in die Ecken auszuleuchten. Die Alte Pfluderi beweisen das mit ihrem dreidimensionalen, grünen Heugumper und die Naarebaschi mit ihrer Leporello-Laterne. Ebenfalls in diese Richtung geht die humorvolle Lampe der Aigedlige. Unter dem Sujet «Hols dr Gaier – Basel zerscht» sehen wir einen aus Drahtgeflecht geformten Geier, der auf der Weltkugel sitzt. Und die kleine, requisitenhafte Laterne der Baloinese stellt einen Haschisch rauchenden Waggis dar, dessen Joint vorne glimmt.

Klein und fein ist im Übrigen auch die Lampe der Fäzze Schlugger. Hier dreht sich alles – in Bezug auf #Metoo – um «Mi au»-ende Katzen und einen Mr. Mi Nit.

Schliesslich sei einmal mehr die gewollt im Abseits stehende Laterne der Schnooggekerzli erwähnt, die mit ihrem Spiel aus Wort und Bild die hohe Kunst des Witzes unter Beweis stellt. (Basler Zeitung)