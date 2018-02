Gestohlene Eisbärlarve wieder aufgetaucht

Dem Tamburmajor der Seibi Clique wurde seine sorgfältig angefertigte Eisbärenlarve geklaut. Die Clique schaltete noch am Montagabend einen Aufruf auf Facebook mit der Bitte, sofort einzugreifen und sich bei ihnen zu melden, falls die Larve gesehen werde.

Am Dienstagmorgen meldete sich daraufhin ein Augenzeuge bei 20 Minuten. Er habe die Diebe am Montagabend um 19.45 Uhr an der Münchensteinerstrasse in Begleitung einer anderen Frau gesehen und dies der Kantonspolizei gemeldet, wie 20 Minuten berichtet.

Auf der Facebook-Seite der Seibi haben sich – nebst vielen anderen Kommentaren, welche die Empörung über den Larvenklau zum Ausdruck bringen – weitere Zeugen gemeldet, die die gestohlene Larve gesichtet haben wollen. So befand sich die Larve laut Zeugen um 19.00 Uhr beim Café Bâle, um 19.20 Uhr wurde sie beim Aeschenplatz entdeckt und um 19.28 kam sie einem Facebooknutzer beim Bankenverein entgegen. Gleichzeitig sei ein «riesiger Eisbär» aber auch in ein Tram Richtung Allschwil eingestiegen.

Laut verschiedenen Medienberichten ist die Larve inzwischen wieder gefunden worden. Barfi.ch meldet, die Larve nach einem anonymen Tipp ausfindig gemacht zu haben und veröffentlichte ein Bild der Larve in den Redaktionsräumen. Die Gratiszeitung 20 Minuten behauptet hingegen, man habe vom Dieb selbst erfahren, dass er seine Trophäe im Gundeli auf seinem Balkon ausgestellt habe. Dort sei sie dann auch von Passanten gesehen worden.

Dem Tamburmajor der Seibi Clique dürfte dies alles egal sein. Er ist wohl einfach froh, dass seine Speziallarve wieder in Sicherheit ist.