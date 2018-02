Grosse Themen und kleine Bijous

Das Fasnachtshighlight ist morgen – oder schon heute Nacht, wenn die Laternen auf den Münsterhügel getragen werden: zur prächtigsten Kunstausstellung der Stadt – wenn auch nur für 24 Stunden.

Überhaupt – Laternen haben ein kurzes Leben. Aber hier findet die Fasnacht statt – hier findet man diesen bissigen Witz, den wir oft vermissen. Auf den Lampen wird geschrien! Getobt. Die Sache auf den Punkt gebracht. DENN DAS IST DAS ZIEL DER FASNACHT. NICHT SCHÖNREDEREI. SCHÖNSCHREIBEREI.

Hunderte von Stunden werden aufgewendet – bei den Opti-Mischte ist alleine schon das Gestell stets eine Sensation. Schreiner-Kunst! Diesmal in der Form eines Cyber-Wurmes mit Militärkopf. Und die Malerei ist wie immer grossartig – sie zeigt uns den digitalen Krieg. Aber auch den Wurm, der in der Weltpolitik steckt: Maurer und Parmelin spielen im Sandkasten vor dem P26-Kesseli:

Guy Barmeläng, was wottsch mit dääre Fluugi-Flotte?

Hätsch lieber friener – iPhone-Spiile leere sotte.

Kim, Trump, Putin werden aus den russischen Babuschka-Püppchen herausgeschält:

Ob Kim, ob Trump, es isch e Gruus:

Scho hänn si d Finger an dr Muus.

D Värsli sind auch immer ein Höhepunkt der Opti-Mischte-Lampe:

Hit schiesst me nimm mit blaue Boone,

sondern mit de schlaue Droone!

Oberholzer und Unterwasser

Ein Wurf auch die Lampe der Glunggi: Novartis-CEO Vasant Narasimhan schaufelt auf seiner Pharma-Insel Pillenberge – durch die spezielle Maltechnik lässt der Künstler die Pillen in der Nacht zu malträtierten Versuchstieren werden.

Die Bärg vo doote Labor-Dier

Sinn fir d Novartis doo kai Zier.

TIERISCH GUT UMGESETZT. Die andere Seite: Ganesha – in prächtigsten Farben verspricht der indische Gott den Erfolg.

Mega cool auch die Wasser-Lampe der alten Garde der Stainlemer: Sie zeigt den geputzten Rhein (Sujet: S het butzt) – wunderbar in den Farben, witzig in den Ideen mit den Rheinschwimmern oben – und der Wasserwelt unten.

Grossartig dann auch die hirnlose Lampe der alten Seibi. Ein geistloser Kopf mit Abstehohren zeigt das krasse Sujet: Anenzephalie – oder ganz einfach: hirnlos. Auf der Rückseite werden die Hirnlosen prächtig porträtiert – 14 solcher «Hirni» (und eben ohne) stieren in die Nacht – so auch eine Nationalrätin:

Mir goht d Frau OberholzerLeutenegger

mit ihrem nasaale Gschwätz au uff e Wegger.

Ein Bijou dann die kleine Lampe der alten Garde der Rätz, die Chinas Präsidenten mit der schwingenden Fahne zeigt: Die gääl Macht kunnt iiber Nacht! Und mit einem typischen Sujet für Kids ziehen die jungen Junteressli daher: elefantastisch! Und das sind die Elefanten auf dem Lämpli auch!

Dürers betende Hände

Der Stamm der Junteressli tweetet sich durch Nichtigkeiten bis zum Erbrechen und lässt es digital piepsen, während die alte Spale einige der wenigen Cliquen ist, die das Weltkulturerbe ins Visier nimmt: auf der einen Seite die schrägen Vögel dieser Stadt mit Niggi Münch und Bobbi Keller – auf der andern Seite der protzige Kultur-Tempel, der die Basler Fasnacht weiht. Dazu bissige Värs wie:

Dr Berset kunnt mit Entourage:

Ych will nur Fasnacht: vorwärts marsch!

Und das tiefe Knurren des Pinselschwingers:

D Unesco soll dr Deufel hoole,

Y mecht e Ruum zem Lampe moole!

Die Alten der Sans Gênelassen Wessels als Ikarus in loderndem Feuer abstürzen:

Und bi dääre druurige Gstalt

Stryyche mer au no s Rueheghalt!

Bitterböse tönt es auch bei der Märtplatz und der BMG – die fusionierte, alte Garde zeigt Dürers betende Hände im Friedhofskranz und den ewigen Stau bei Grün-Rot:

Dr Wessels isch wie au dr Trump

Dasch s Bittere! – glych arrogant.

Und:

Wär d SP wählt, soll jo nit klaage

Und au d Konsequänze draage.

Als wilde Revoluzio-Narren zeigen sich dieses Jahr d Märtplätzler im Stamm. Die Laterne ist entsprechend frech, erinnert an Hausschmierereien und zeigt uns den Revoluzio-Narren giftgrün. Auf der Rückseite erkennen wir Baschi Dürr. Dazu heisst es:

Mer zinde em Baschi sy Auti aa,

Ass är sich s Bässlerguet nit laischte kaa!

Ganz auf dem EGO-Trip dann d Basler Rolli mit ihrer gigantischen Falco-Lampe. Hier mutiert das Gesicht zu einem dadaistischen, hirnlosen Kopf, der nur an sich selber denkt – eine Narzisse auf der Seitenwand sagt alles: Narzissmus bis zum Abschuss.

Der einzige Värs auf der Künstler-Lampe bringt es auf den Punkt:

Mir stehn im Zentrum. Punkt. Das wärs.

Do isch kai Platz fir Ladäärneväärs.

«Fertig luschtig!»

Eine giftige Schlange mit der Apothekerwaage auf der Lampe der Querschleeger giftelt gegen das neue Pharma-Geschäft am Steinenberg. «Myni Clinic – Dyni Clinic» heisst das Sujet. Ein verdrahteter Patient bekommt die Diagnose vom Arzt über den Bildschirm:

Hesch denn Weh – vo oobe bis unde

Wirdsch grad mit em Arzt verbunde!

«Fertig luschtig!» – donnert die Breo mit ihrer wie immer eindrücklichen Lampe, die à distance am grossartigsten wirkt.

Aus fröhlichen Fasnachtsfiguren werden beängstigende Köpfe in Schwarz-Weiss – und ein gigantischer Pierrot mit Rüsche wird zur traurigen Gestalt mit lotzigem Kragen:

Die falsche Lytt hänn hitte s Sage

Au dir gohts nur no bees an Kraage.

Der Stamm der J. B. Santihans zeigt seinen Zeedel wie immer auf den Seitentüren (schöne Tradition und Hommage an den Zeedeldichter) – die Welt ist ein Totenkopf. Und der Anonymous führt den Zug mit dem Stinkefinger an: CYBER DEFENCE! Dazu stöhnt die Clique: Iberall hets Vire dra!

Bei der alten CCB hingegen erleben wir «s Zringselum mit em Plumbum!» – denn die Dreispitz-Gärten haben Blei im Gemüse :

Rumbedibumm – dr Stil isch grumm

Und s Bio-Riebli voll Plumbum.

Ein giftgrüner Gartenzwerg wettert:

Dä Drigg mit däm Plumbum

Isch aifach plump und dumm!

Teufel im Maden-Käfer-Kleid

Eindrücklich, prächtig in der Malerei und gespenstisch dann die Lampe der Aagfrässene: Ein junger Frauenkopf lodert als Hexe auf dem Scheiterhaufen – auf der andern Seite führt der Teufel in seinem Maden-Käfer-Kleid das Zepter. Es ist die Tarot-Karte XV – the Devil.

Aber eigentlich geht es um falsche Angaben und den verteufelten VW-Diesel – hier erfährt man Genaueres:

D Vordersytte zaigt d Frau Diesel;

sy wird verhaizt vo Vorstandsgryysel.

Mit Software dien si Daate biege,

ass niemerts merggt, ass si dien liege.

Dr Deyfel uff dr Hintersytte

Zaigt s wohre Gsicht vo dääre Grytte.

Absoluter Hit: die Lampe der Junte vo dr Alte Richtig zum Sujet «Myne isch lenger als dyne»:

In altem Holländer-Stil werden da zwei Frauen in einem Fensterrahmen über einem Pissoir gemalt. Sie halten ein Zentimetermass in den Händen. Nehmen Mass. Und kichern.

Die andere Seite zeigt die «Gryysel» dieser Welt unter Domina-Stiefeln. Alle gut bestückt – doch nur mit Bomben und Geld. Ansonsten: zwei Zentimeter!

Prächtig gemalt die Avant-Garde der BMG zum Label-Wahn der Jungen. Und mit Lebensberatung taucht der Dupf-Club in diesen schweren Zeiten (Jeemer niai – e Gryyse!) auf – denn: Das Leben ist besser mit Dupf. Nach dem Monstre-Auftritt müssen wir zugeben: dem ist so.

Rosig und syydig dann die Lampe des jungen Dupf, der ein pink-fluffiges Einhorn-Comité darauf gründet. (Wir machen sofort mit!)

Das i-Tüpfelchen

Und natürlich: d Schnooggekerzli. Ihre Lampe ist immer das i-Tüpfelchen unter den Lampen-Gutzi.

Auch dieses Jahr lässt sie zum Sujet ApéroCalypse ein Feuerwerk zur Weltuntergangsstimmung los – grossartige Bild-Wort-Spiele, aber auch technisch eine mega Laterne, die sich von der dunklen Nacht in ein rosig buntes Apéro-Angebot verwandeln kann.

Bei den Värs dann hochaktuell Rosemary Ryhiner. Die Baslerin gehört seit der Mumien-Analyse zur englischen Königsfamilie – entsprechend der Spruch:



D Mumie fühlt sich e bitz verloore,

Nur s Rosemary wie neu geboore.

Bei den Sans-Gêne Strizzi zaubert Harry Potter mit dem Piccolo (zauberhafte Lampe!) und grossartig auch d Spezi-Laterne, bei der alles unter dem Käppelijoch bachab geht – dies mit einer Plexiglas-Wellentechnik bravourös umgesetzt.

Eindrücklich dann die Sans Gêne und ihre Frage: Isch Dummheit aasteggend? Oder auf Latein ins Leben umgesetzt: Epidemia Politica Idiotica.

Gierige Hände greifen da zur Macht – magere Hände zur Dummheit in Form einer kranken Pest-Figur.

Grossartig das Sujet der schneeweissen Pfluderi: Z Basel an mym Rhyy hann ych my Koks derbyy.

Eine Abwasserstudie hat ergeben, dass Basel punkto Koks-Konsum europaweit an achter Stelle liegt. Der Künstler zeigt den Sniffer mit dem typischen Nasengriff auf der einen und den abgehobenen Schnee-Rausch-Mann auf der andern Seite:

Groossi Naase sinn hütt gfroggd,

ass die Dosis richtig roggt!

Super auch d Barbara-Laterne mit Frau Merkel in typischer Pose vor ihren G20-Gästen: Sie ist der Mittelpunkt. Und das Sujet: In nomine Pacem – G20.

Und in nomine Fasnacht 18 machen wir uns jetzt ab uff d Gass! – Zämme! (Basler Zeitung)