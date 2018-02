Polizeiposten dient als Kinderhort

Für die Basler Sanität und Polizei ist auch der zweite Tag der Fasnacht positiv verlaufen. Bis am Mittwochmorgen hatte die Sanität 13 Einsätze im Zusammenhang mit der Fasnacht. Die Polizei wurde zu vereinzelten Schlägereien gerufen.

Eine Situation rund um eine Schlägerei am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr in der Ochsengasse im Kleinbasel konnte die Polizei erst mit herbeigeholter Verstärkung beruhigen, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement mitteilte. Zuvor seien die Polizisten von betrunkenen Anwesenden angepöbelt und an der Arbeit behindert worden. Am Dienstag und in der Nacht auf Mittwoch wurden der Polizei fünf Diebstähle gemeldet. Neun Kinder verbrachten am Dienstag einige Zeit auf einem Polizeiposten, bis ihre Begleitpersonen gefunden waren.

Die 13 Einsätze der Sanität bis Sonnenaufgang waren mehrheitlich auf übermässigen Alkoholkonsum zurückzuführen. Bei anderen seien Stürze oder medizinische Probleme die Auslöser gewesen. (rvr/sda)