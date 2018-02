Yygmachti Essigwirmli und weichi Regierigsrööt

Wer nur die gedruckten Verse vor sich hat, kann sich fast nicht vorstellen, wie ein Schnitzelbank tönt. So banal das tönen mag: Der Vers ist nicht alles, ja ist nur ein kleiner Teil. Wie ein Vers ankommt, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Von der Melodie. Wie der Vers gesungen wird. Vom Auftritt und der Form der Bänggler. Von den allenfalls eingesetzten Instrumenten. Vom Helgen, der oft manche Information liefert, worum es überhaupt geht. Vom Ambiente in der Baiz und von der Laune des Publikums.

So kommt es immer wieder vor, dass nicht so gut gedrechselte Verse abstürzen, weil der Vortrag nicht passt. Oder umgekehrt kann etwas Langweiliges plötzlich grossen Erfolg haben. Nun aber rein ins Vergnügen. Wir beginnen mit der Basler Schnitzelbangg Gsellschaft, der BSG. Und mit Regierungsrat Wessels, der vom Babberlababb beurteilt wird:

Bi dr BVB – do lauft e Huffe schlächt.

Dr Wessels macht zwor viel, doch leider nit viel rächt.

Är isch dr lätzi Maa, so wie me sich verzellt.

So kunnts halt uuse, wenn e Weiche d Weiche stellt.

Was die Young Boys mit Donald Trump zu tun haben?

«Jerusalem isch d Hauptstadt», duet dr Trump verkünde

.Und macht sich dodermit global gsee nit viel Fründe.

E Waarnig kunnt us Bärn: «Jä, glaubet nit an Geischter!»

«Als Hauptstadt wirsch bim Schutte sicher nie me Meischter.»

Die Bebbi Buebe beurteilen Wessels ebenfalls, und gleich auch noch den neuen Stadtentwickler:

Was ych jetzt saag – jä das bruucht Muet.

I find dä Wessels Hampe guet.

In Saint-Louis hänn mir dä aadroffe

,hänn s luschtig ka und hänn au gsoffe.

Zem schluss schänggt uns dä Pausegloon

per Handschlaag grad so ei Millioon.

Im Baselbiet, jä ganz wyt unde,

hett me dr Stadtentwiggler gfunde.

E Hienerschtall im Roothuushoof,

im Joggeli e Häärde Schoof.

Mir finde do, dä Lukas Ott

eigentlig no richtig flott.

Schottisch und britisch geht es mit den Gsalzene weiter:

D Schotte stimme ab, wänn UK nid verloo.

Spanie sait: «Ir Katalane blyybet doo!»

In dr Schwyz gieng das harmonisch ooni Mais.

Adie, liebe Ziircher, gueti Rais!

D Mumie us dr Barfi-Kirche isch erkannt:Mit em Boris Johnson und dr Queen verwandt.Bi däre Lääderhut mit Runzle fallt uns yy:Das kennt au s Omi vo dr Gigi Oeri syy!

Die Unerheerte betrachten Politiker aus ungewöhnlicher Perspektive:

Bösi Zunge sage, nit ganz ohni Fruscht,

dä Cramer sig dr Eymaa, nur mit rasierter Bruscht.

D Frau Gschwind het do schiins drmit kei Mieh,

dä rutscht no besser bim übere Tisch go zieh.

Sie gingen auch zur Predigt eines Imams:

Wie dä Imam bim Predige offebart,

dänggt dä nit wiiter as si Salafiste-Bart,

Wenn är mit em Untergang vo dr Schwiiz prahlt,

wär jo kein meh do, wo ihm d Sozialhilf zahlt.

Ein internationales und ein nationales Problem beschäftigt Frau Länzli:

Me too! … Das rieft e mängi Frau, mir fyyle uns nimm frey.

Was dä Harvey Weinstein macht, isch schlicht e Sauerey.

Ich fordere drum fir dä Wicht, was alli Fraue mien.

E effentligi Metzgete, so wie sis d Sissach dien.

Voll verwirrt und schwär konfus, vom Seggle total nass.

Spalebärg und Freiestrooss, au in dr Schniidergass.

Am Märtplatz bini au scho gsii, es loot mer gar kai Rueh.

Jetzt gopferdeggel wo sin denn die Läde mit de Schueh.

Auch Polo Hofer selig kommt an die Kasse. Die Giftspritzi:

Dr Polo Hofer glopft an s Himmelsdoor,

do kunnt dr Petrus und liist ihm d Reegle voor:

Vo mir uss darfsch die ganz Zyt singe.

All Stund uff dr Haarfe e Ständeli bringe.

Numme ai Bitt, sunscht hänn mer dr Drägg,

inhalier mer do oobe kai Wulgge ewägg!

Die Rätschbääse liessen sich von Hamburg inspirieren:

In Hamburg am G-20-Gipfel git e Chaotepagg

de Bolizischte und Passante ganz scheen uff e Sagg.

Mir roote eich firs näggschte Joor, verhinderet dä Grach,

hoolet doch dr Constantin, dä haut die alli flach!

Jetzt aber zum Comité 1914, das sich seinerzeit als «Comité 2000» gegründet hat und seit ein paar Jahren eben unter 1914 läuft.

Die Gwäägi zu einem sportpolitischen Fall:

Me gseet no d Abdrigg vo de Finger,

uff dr Bagge vom Rolf Fringer.

Sinn mr eerlig: Äntlig griegt dä uff e Latz!

Dr groossi Sion-Fuessballgotthet drumm jetz Stadioonverbot.

Är luegt dr Match dehaim im Färnsee mit dr Katz.

Won är dr Fringer gseet, ohjee,

do gumpt är uff vom Kaanebee,

legt stolz sy Hand uff s Häärz und singt:

Dazu, und nur zu diesem Vers, ein spezieller Refrain:

Non, rien de rien, non, je ne regrette rien.

Ains ins Gsicht oder zwai,

denn vilicht noon e Gingg zwische d Bai.

Non, rien de rien,

non, je ne Constantin rien.

Bi dr Bescht! Wa?rdet s gsee!

S git e Fescht in dr Nati B!

Zem Gligg hänn mir dr FCB!

Die Schuumschleeger befassen sich mit den neuartigen Ess-Gewohnheiten:

Fir dreifuffzig griegsch e Määlwuurm-Friggadelle,

derzue kasch yygmachti Essigwirmli bstelle,

und Betty Bossi bietet Raupe mit Spinat aa,

jä friener hesch die Vyycher graatis im Salat kaa.

Näbscht Vegedaarier und Vegaaner,

kemme jetzt no d Insektiaaner.

Die Stroofrichter haben etwas geforscht an der Mumie, die am Barfi gefunden worden ist:

D Barfi-Mumie syg mit Schyyn

en Ur-Ur-Ahne vo der Quyyn;

me seit, ass die exaggt der glyychi Stammbaum haig.

So geen d Wurzle vom Empaier also zrugg uf Basler Eier.

S änglisch Keenigshuus isch drum e Teil vom Daigg.

Es wurd ys nit verwundere und s hätt d Aaneforschig rächt,

und s stellt sich uuse – wäg der Schnuure – Trump,

das isch e Zircher Gschlächt!

D Schuggerei äussert sich in eigener Sache und ebenfalls zur Mumie:

Als Schugger muesch kai Schnauz meh ha,

das isch jetzt nimme Pflicht.

Muesch au nid bsuunders schlau sy in Mathe, Franz und Gschicht.

Dr Leumund spielt kei Rolle, s isch Wurscht, ob d Schwyzer bisch.

Mir fraien ys ab jedem, wo kai Türke-Spitzel isch.

Bim Grabe im Casino findsch nit numme Schund.

Die Mumie namens «Johnson» isch gwiss e tolle Fund.

Gschtudierti maine, drunter gäbs no vyl e gressre Schatz:

Zmittst in dr Stadt und koschtelos en Auti-Abstellplatz.

S Bangg-Ghaimnis zu etwas Süssem und zur Atmosphäre in der Basler Regierung:

S git letschte Herbscht doo in der Schwyz e Riese-Gschrey,

d Bezaichnig «Mohrekopf», das syg e Sauerey.

Es syg rassistisch und wurd gwüssi Lüt belaidige,

mir vier, mir dien dr Ussdrugg «Mohrekopf» vertaidige.

Mir finde s syg e Koosename, und zwar ganz e tolle,

es isch doch jeede Mohrekopf e «richtig siesse Bolle».

D Regierigsrööt vo Basel-Stadt sotte regiere.

Mir dien uns mänggisch grad für die e bitz geniere.

Do wäält me Fraue und au Männer, total siibe,

denn blybts vo linggs bis rächts ganz still – wo sinn die bliibe?

Au vo der Ackermaa ghörsch nüt, do kasch um jeede Egge schiile

, die sott doch statt Gitarre jetzt die erschti Gyyge spiile!

Zwei Müsterli von den Muulwiirf, zum Insekten-Food und zu King Roger:

D Inseggteburger sin dr Hit und laufe von ellai.

Kai Wunder, well in jedem stegge knapp fünfhundert Bai.

Ai Glück, ass Coop die Burger au am Barfi jetzt verkauft

und in dr Innerstadt so ändlig wider öppis lauft !

Im Daig herrscht wider Panik wäge andergattig Lyt.

Au s Vischers kemme zämme, aine gieng jetzt wirklig z wyyt.

Dä Federer, dä haig meh Gäld und Doggter isch är au.

Wenn das so wytergoot schryybt sich dä gly au no mit V.

Und endlich haben wir einen Bangg angetroffen, der zu Hans-Peter Wessels hält – die Rhy-Wachtle, ein «Wilder»:

Dangg dääne neyje Basler Rotliecht-Ample-Lampe

darfsch vor em Rotliecht lenger warte dangg em Hampe.

Muesch nimmi hetze, kaasch dr Zyt loo, s isch e Hit:

Mir sinn froo, dass es dr Hampe Wessels git! (Basler Zeitung)