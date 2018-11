18-Jähriger schrottet BMW

Ein 18-Jähriger hatte sich am Sonntagabend in Eiken verfahren. Als er seinen Fehler bemerkte, wollte er mit seinem BMW auf der Laufenburgerstrasse wenden. Dabei sei er seitlich-frontal mit einem korrekt in Richtung Laufenburg fahrenden Toyota kollidiert, teilte die Polizei mit.

Der Junglenker sowie sein Beifahrer wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 60'000 Franken.