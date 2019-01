20 Fahrzeugen die Reifen zerstochen

Laut Angaben der Baselbieter Polizei haben Unbekannte in der Mühlemattstrasse und in der Sägestrasse in Oberwil die Reifen von 20 dort parkierenden Fahrzeugen zerstochen.

Die Tat ereignete sich in der Nacht vom Freitag auf den Samstag zwischen 19.00 Uhr und 09.30 Uhr. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.