20-Jähriger von Unbekannten spitalreif geprügelt

Spitalreif geprügelt haben Unbekannte einen 20-Jährigen am Samstagabend in Birsfelden. Das Opfer sei aus der Turnhalle an der Schulstrasse, wo er am Fasnachtstreiben teilnahm, ins Freie getreten und angegriffen worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Täter schlugen kurz nach 23 Uhr auf dem Vorplatz beim Eingang zu. Das Opfer wurde danach mit Kopfverletzungen ins Spital gebracht. Zur Täterschaft gebe es bisher keine konkreten Hinweise. Nun werden Zeugen gesucht. (amu/sda)