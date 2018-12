77-Jährige gerät auf Gegenfahrbahn

Eine 77-jährige Automobilistin ist am Dienstag in Frick auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Zwei nachfolgende Autos wurden ebenfalls in den Unfall verwickelt.

Die Seniorin fuhr laut Polizeiangaben vom Mittwoch kurz vor 17 Uhr auf der Kaistenbergstrasse in Richtung Frick. Aus noch unbekannten Gründen geriet sie rechts von der Strasse ab. Sie korrigierte nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Das Auto der Unfallverursacherin blieb anschliessend im Wiesland stehen. Ein nachfolgendes Auto aus Richtung Frick sowie eines aus Richtung Kaisten wurden ebenfalls in den Unfall verwickelt

Die Unfallverursacherin und die Fahrerin im entgegenkommenden Auto wurden leicht verletzt zur Kontrolle ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 20'000 Franken. (cj/sda)