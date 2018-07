Aggressiver Bettler in Lörrach sorgt für Unruhe

Die Polizei Lörrach wurde am Dienstagnachmittag wegen eines aggressiven Bettlers zu einem Einkaufsmarkt in der Innenstadt gerufen. Die Polizisten erteilten dem 41-jährigen Mann einen Platzverweis für die Innenstadt, dem er nach einigem Hin und Her ziemlich zögerlich nachkam. Wenig später wurde der Mann erneut sitzend vor einem Kaufhaus angetroffen. Nachdem er wiederum der Aufforderung, die Innenstadt zu verlassen nicht nachkam, wurde ihm der Gewahrsam erklärt.

Als der 41-Jährige, der zwei Hunde mit sich führte, mit Unterstützung einer zweiten Streife zum Streifenwagen gebracht werden sollte, mischten sich umstehende Passanten ein. Besonders eine 63-jährige Frau störte die Massnahme und stellte sich zwischen Bettler und Polizisten. Sie wurde aufgefordert, dies zu unterlassen und sollte kontrolliert werden. Dabei verweigerte sie die Angabe ihrer Personalien. Als ihre Tasche danach durchsucht werden sollte, wollte sie sich entfernen. Schliesslich gab sie ihre Personalien doch noch an.

Der 41-Jährige gelangt wegen Missachtung der Platzverweise zur Anzeige. Ebenfalls wird die 63-Jährige wegen Missachtung des Platzverweises und Verweigerung der Personalienangabe angezeigt.