Alfa-Fahrer rast in Betonmauer

Ein 20-jähriger Junglenker hat auf der Hauptstrasse in Richtung Oberwil einen Selbstunfall verursacht. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug (Alfa Giulia Quadrafoglio) entstand grosser Sachschaden.

Laut der Baselbieter Polizei fuhr am Samstagnachmittag ein junger Automobilist in Biel-Benken auf der Hauptstrasse in Richtung Oberwil. Da ein Passant beim Fussgängerstreifen die Strasse überqueren wollte, hielt der Mann an. Anschliessend beschleunigte er so stark, dass er die Kontrolle über sein Auto verlor. In der Folge geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte auf der gegenüberliegenden Strassenseite mit einer Betonmauer.

Der Fahrer blieb beim Unfall unverletzt. Das massiv beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.