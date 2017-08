Amok-Raucher sorgt für Brand im Bahnhof

Am Ende mussten Polizei und Feuerwehr kommen. Ein 69-jähriger Franzose sorgte mit seinem Verhalten für eine brenzlige Situation. Der Mann war mit der Regionalbahn von Lauchringen (D) nach Basel unterwegs. An den Haltestellen sei der Obdachlose jedes Mal ausgestiegen und habe Zigarettenstummel eingesammelt und deren Rest gepafft, schreibt die deutsche Polizei in einer Mitteilung.

Der Mann habe mit seinem Verhalten imer wieder für Verzögerungen bei der Abfahrt gesorgt. Beim Bahnhof Herten bei Rheinfelden (D) stieg der Mann erneut aus, hob eine Kippe auf und rauchte sie zu Ende. Den brennenden Rest habe er in eine Hecke geschnippt. Die Hecke habe sofort Feuer gefangen, heisst es in der Mitteilung. Auch zwei Mülleimer gerieten in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Auch die Polizei war vor Ort. (amu)