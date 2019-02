Auto fährt auf Motorrad auf

Ein 34-jähriger Autofahrer ist am Samstagnachmittag in Gelterkinden in der Sissacherstrasse, im Bereiche des Coop Pronto frontal auf ein, in einer Kolonne stehendes Motorrad aufgefahren. Wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, wurde das Motorrad in ein voranstehendes Fahrzeug geschoben. Der Motorradlenker kam zu Fall. Dabei wurde er verletzt und die Ambulanz brachte ihn ins Spital. (ms/sda)