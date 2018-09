Auto kracht in Kleinlastwagen

Ein Personenwagen ist am Mittwoch in Münchenstein in ein stehendes Fahrzeug des Baselbieter Tiefbauamts gekracht. Beim Unfall zogen sich vier Personen Verletzungen zu. Sie mussten von der Sanität in mehrere Spital gebracht werden.

Zugetragen hat sich der Unfall nach Angaben der Baselbieter Polizei auf der Bruderholzstrasse. Dort fuhr eine 50-jährige Autofahrerin, die in Richtung Münchenstein unterwegs gewesen war, kurz vor 11.15 Uhr aus noch nicht geklärten Gründen frontal in einen Lieferwagen des Tiefbauamts. Das Fahrzeug stand wegen Kanalarbeiten als Signalisations- und Absicherungswagen auf dem rechten Fahrstreifen.

Der Lieferwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschoben und traf dabei einen Arbeiter einer Kanalreinigungsfirma. Dieser zog sich ebenso Verletzungen zu wie die Autofahrerin und zwei Mitfahrende. Die Bruderholzstrasse blieb im Bereich der Unfallstelle während rund 90 Minuten gesperrt. (amu/sda)