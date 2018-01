Auto landete auf dem Dach

Auf der A18 in Fahrtrichtung Basel ereignete sich am Dienstagabend ein Selbstunfall mit einem Personenwagen. Das Fahrzeug überschlug sich.



Laut der Baselbieter Polizei fuhr eine 23-jährige Autofahrerin auf der rechten Fahrspur der kantonalen Autostrasse. Kurz vor der Spurtrennung Höhe «Einfahrt Muttenz» wollte sie die Fahrspur wechseln, übersah dabei aber einen Personenwagen, welcher auf der linken Fahrspur an ihr vorbei fuhr. In der Folge prallte das Fahrzeug frontal in einen Leitbalken und dann in die Leitplanke. Anschliessend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrzeuglenkerin und ihre Beifahrerin konnten mit Hilfe eines Zeugen aus dem Fahrzeug befreit werden.



Die beiden Frauen wurden durch die Sanität zur Kontrolle ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Dieses musste durch ein Abschleppunternehmen gedreht und abtransportiert werden, wie die Polizei weiter mitteilte. (rvr)