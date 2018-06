Autofahrer kracht in Traktoranhänger

Ein 22-jähriger Mazedonier fuhr am frühen Montagnachmittag auf der Aarauerstrasse in Reinach in Richtung Leimbach. Vor ihm in gleiche Richtung fuhr ein Traktor mit einem Anhänger, gelenkt von einem 36-jährigen Schweizer. Der 22-Jährige beabsichtigte diesen zu überholen. Als er auf Höhe des Anhängers war, bog der Traktorfahrer links in einen Feldweg ein. Von diesem Manöver überrascht, lenkte der Alfa-Romeo-Fahrer sein Fahrzeug nach rechts, worauf er mit dem Anhänger des Traktors zusammenstiess. Anschliessend geriet er von der Strasse und fuhr in ein angrenzendes Getreidefeld.

Es wurde niemand verletzt. Am Auto wie auch am Anhänger des Traktors entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau klärt die genauen Unfallumstände ab. Sie nahm dem Autofahrer den Führerausweis auf Probe zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. (Basler Zeitung)