Autofahrer unter Baum eingeklemmt

Am Sonntagnachmittag kam es in Schliengen (D), nahe der Schweizer Grenze, zu einem folgenschweren Unfall: Aufgrund starker Windböen wurden Bäume umgeknickt, von denen einer auf die Strasse fiel und das Auto eines vorbeifahrenden Schweizers traf. Laut Recherchen von blick.ch handelt es sich beim Verunfallten um einen in Basel wohnhaften Mann.

Der Baum drückte das Autodach stark ein und klemmte den Mann laut Mitteilung der Polizei im Fahrzeug ein. Obwohl der Autofahrer schwer verletzt wurde, sei es ihm noch gelungen, telefonisch Hilfe anzufordern. Feuerwehrleute sicherten den Baum und befreiten anschliessend den 54-Jährigen aus dem Auto. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. Passiert ist der Unfall um 14.15 Uhr auf der Bellinger Strasse, die danach bis Montagvormittag voll gesperrt blieb. (amu)