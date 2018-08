Autofahrer verursacht Selbstunfall

Ein Autofahrer verursachte auf der Hauptstrasse in Buckten einen Selbstunfall. Der 65-Jährige verletzte sich dabei und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, 16. August 2018, kurz vor 17.00 Uhr. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Der Autofahrer fuhr von Läufelfingen kommend, Richtung Sissach und verlor aus noch nicht restlos geklärten Gründen eingangs Buckten die Herrschaft über sein Fahrzeug. Er geriet, laut Polizei, via Gegenfahrbahn auf das linksseitige Trottoir und steuerte nach rechts. Auf dem rechtsseitigen Trottoir streifte er schliesslich eine Gartenmauer und kollidierte schlussendlich frontal mit einem korrekt parkierten Personenwagen.

Die involvierten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden, teilte die Polizei mit. (ens)