Autofahrerin auf Bahnübergang eingeschlossen

Eine 19-jährige Autofahrerin verursachte in Niederdorf einen Verkehrsunfall. Sie wollte laut Polizei kurz vor 22 via den Bahnübergang beim Chänelweg nach rechts in Richtung Liestal auf die Hauptstrasse abbiegen. Dabei habe sie das Lichtsignal missachtet und wurde von den sich senkenden Barrieren auf dem Bahnübergang eingeschlossen, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Unmittelbar nachdem die junge Frau ihr Auto verlassen hatte, kollidierte die herannahende Waldenburgerbahn mit dem stehenden Personenwagen.

Bei der Kollision wurden weder die Unfallverursacherin noch Passagiere der Waldenburgerbahn verletzt. Die Bahn musste den Betrieb wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis zum Fahrplanschluss einstellen. Während dieser Zeit wurden Ersatzbusse eingesetzt. (amu)