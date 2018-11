Autofahrerin bei Kollision verletzt

Eine Autolenkerin ist am Mittwochnachmittag in Reinach auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestossen. Die 63-Jährige wurde verletzt von der Sanität ins Spital gebracht. Passiert ist der Unfall auf der Baselstrasse in Reinach auf Höhe der Tramstation «Surbaum».

Weshalb das Auto kurz vor 16.30 Uhr auf die Gegenfahrbahn fuhr, wird ermittelt, wie die Baselbieter Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. (amu/sda)